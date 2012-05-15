Gazeteciler 'ayağa kalk' uyarısından intikamını böyle aldı

Seçim gecesi ırkçı neo-Nazi partisi Altın Şafak’ın başkanı Nikos Mihaloliakos açıklama yapmak için salona girerken parti kurmaylarının gazetecilere “Ayağa kalk” emri vermesi ve ayağa kalkmayanları zorla kaldırmak istemesine kızan gazetecilerin intikamı acı oldu.

Mihaloliakos önceki gece, koalisyon hükümeti kurulması amacıyla yapılan temaslar çerçevesinde Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas ile görüşmeye girmeden önce koridorda bekleyen gazeteciler yere oturdu hatta savaş esiri alınmış gibi poz verdiler. Görüşme sonrası ise Mihaloliakos’a bir sürpriz daha bekliyordu. Cumhurbaşkanlığı konutu çıkışındaki açıklamaları sonunda Mihaloliakos gazetecilere “Sorularınızı yanıtlamaya hazırım” dedi. Ancak, önceden planlandığı üzere hiçbir gazeteci soru sormadı. Şaşkınlığını gizleyemeyen Mihaloliakos cumhurbaşkanlığı konutundan alelacele uzaklaştı.