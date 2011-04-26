Gazeteciler adaleti tartışacak

T24- Gazeteciler, Antal'ya'da düzenlenecek “Hakikat, Adalet ve Vicdan Karşısında Medya” başlıklı panelde gazeteci Ahmet Şık ve Nedim Şener'in Ergenekon kapsamında tutuklanmasında medyanın aldığı tutumu tartışacak.









Çağdaş Gazeteciler Derneği ve Türkiye Gazeteceler Sendikası Antalya Şubeleri ile Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği’nin katkılarıyla Antalya’da “Hakikat, Adalet ve Vicdan Karşısında Medya” başlıklı bir panel düzenlenecektir. Bu panelde başlıkta geçen kavramlar Ahmet Şık ve Nedim Şener’in tutuklanmaları karşısında sergilenen tavır ve tutumlar üzerinde odaklanılarak tartışılacaktır. Gazeteci-yazar Ertuğrul Mavioğlu, Doç. Dr. Zerrin Kurtoğlu, Prof Dr. Taha Karaman, yazar Şükrü Argın ve Yrd. Doç. Dr. Bülent ŞIK’ın konuşmacı olarak katılacağı panel 30 Nisan 2011 tarihinde saat 14.00’da 100. Yıl Bulvarı Kültür Park içinde bulunan Cam Piramit’de gerçekleştirilecektir.