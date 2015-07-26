gazeteciler

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26 Temmuz 2015 01:24

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde bazı basın yayın organlarının genel yayın yönetmenleriyle saat 20:30'da bir araya geldi.

Toplantıya Başbakan yardımcısı Yalçın Akdoğan ile AKP Ankara Milletvekili Ertan Aydın da katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ve içeriğiyle ilgili açıklama yapılmayan toplantıya, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni Serdar Karagöz, Haber Türk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Selçuk Tepeli, Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin, Türkiye Gazetesi Genel Yayın yönetmeni İsmail Kapan, Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hasan Karakaya, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila, Vatan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni  İsmail Yuvacan, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, Diriliş Postası Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Albayrak, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu ile Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Metin Yüksel katıldı.

 

 

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