Teknoloji basınının en önemli kalemlerinden gazeteci Yurtsan Atakan hayatını kaybetti. Atakan bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Atakan, uzun yıllar Hürriyet Gazetesi'nde çalıştıktan sonra Akşam'a transfer olmuştu. Akşam Gazetesi'nde teknoloji yazıları kaleme alan Atakan, rahatsızlığı ilerleyince yazılarına son bir aydır ara vermişti.

1963 yılında İstanbul'da doğan Yurtsan Atakan, İstanbul İngiliz Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Cumhuriyet Gazetesi'nde başladığı gazetecilik hayatını Güneş Yayınları, Bersay Yayıncılık, IDG Türkiye, Yeni Yüzyıl Gazetesi, Star Gazetesi ve Hürriyet Gazetesi'nde sürdüren Atakan, Adam Dergisi Yazı İşleri Müdürü, PC World Genel Yayın Yönetmeni, IDG Türkiye Genel Müdür Yardımcısı görevlerinde bulundu. 1994 yılında başladığı internet ve teknoloji yazılarını 1995 yılından itibaren Hürriyet Gazetesi'nde düzenli olarak yazmaya başladı.

Son olarak Akşam Gazetesi ve Gusto Dergisi'nde yazmakta olan Yurtsan Atakan, Türkiye Bilişim Vakfı Bilişim Medyası Ödülleri kapsamında çeşitli yıllarda En İyi Köşe Yazısı, En İyi İnternet Sitesi, En İyi Fotoğraf, Bilişime Verilen Katkı dallarında çeşitli ödüller almıştı.

İnternet Medyası Derneği'nden başsağlığı mesajı

İnternet Medyası Derneği, gazeteci Yurtsan Atakan'ın ölümünün üzerine bir mesaj yayımladı. İnternet Medyası Derneği'nin mesajı şöyle:

Bir süredir kanser tedavisi gören Akşam gazetesi yazarı Yurtsan Atakan dün ABD’de hayatını kaybetti.

Türkiye’deki dijital devrimin öncülerinden biri olan Atakan, İnternet Medyası Derneği’nin de kurucularındandı.

Teknoloji haberleri ve özellikle de internet konusunda yazdıkları ile öncü isimlerden biri olan Atakan’ın kaybı, meslektaşlarımızda olduğu gibi biz İnternet Medyası Derneği için de büyük üzüntüye neden oldu.

Atakan’a Allah’tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve meslektaşlarına da başsağlığı diliyoruz.