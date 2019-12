-GAZETECİ, YAZAR UĞUR MUMCU ANILIYOR ANKARA (A.A) - 24.01.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci, yazar Uğur Mumcu'yu anma programında, ''Devlet bugüne kadar üstüne düşeni yapmadı. Namus sözü verildi yerine getirilmedi. Bugün hala faili meçhullerin aydınlatılması ile ilgili önergelerimizi veriyoruz, bu konuda araştırmalar yapılmasını istiyoruz ama Adalet ve Kalkınma Partisi; verdiğimiz her önergeyi reddediyor'' dedi. Kılıçdaroğlu ve Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, yanlarındaki partililerle Uğur Mumcu'nun Ankara Gaziosmanpaşa'daki evine gelerek merhumun eşi TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu ile kızı Özge ve oğlu Özgür Mumcu'ya başsağlığı dileğinde bulundu. Çıkışta, Uğur Mumcu'nun 18 yıl önce öldürüldüğü sokaktaki anma programına katılan Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mumcu'nun, Türk basınının simge isimlerinden biri olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, ''Faili meçhule kurban gitti. Acısı hala dinmiş değil, arkasındaki karanlık güçlerin açıklığa kavuşturulması gerekiyordu. Devlet bugüne kadar üstüne düşeni yapmadı. Namus sözü verildi yerine getirilmedi. Bugün hala faili meçhullerin aydınlatılması ile ilgili önergelerimizi veriyoruz, bu konuda araştırmalar yapılmasını istiyoruz ama Adalet ve Kalkınma Partisi; verdiğimiz her önergeyi reddediyor. Umuyorum aydınlık bir Türkiye'yi, Uğur Mumcu'nun özlem duyduğu Türkiye'yi, faili meçhulleri aydınlatarak gerçek suçluları yakalayıp yargının önüne çıkararak görevini yerine getirmiş olur'' dedi. -ZİYARET VE ANMA PROGRAMINDAN NOTLAR- Kılıçdaroğlu ile birlikte, Baykal, genel başkan yardımcıları ve bazı CHP milletvekilleri, Mumcu ailesini ziyaret etti. Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav da bu heyetten ayrı olarak Mumcu ailesinin evine geldi. Bu arada, Uğur Mumcu'nun 18 yıl önce düzenlenen bombalı saldırıda öldürüldüğü sokakta düzenlenen törende onun sevdiği ve onun için bestelenen şarkılar seslendirildi. Patlamanın olduğu yere mum yakıldı, karanfil bırakıldı. Atatürk, Türk bayrağı ve Mumcu'nun resimleri taşınırken, ''Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz'', ''Türkiye Laiktir Laik Kalacak'' dövizleri taşındı. Gazetecilerin daveti üzerine dışarı çıkan Özge Mumcu, babasının öldürülmesinin aydınlatılamamış olmasını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine, tüm sorumluların adım atmasını, faillerin bulunmasını istedi. Mumcu, ''Tetikçilerin arkasındaki kuvvetler hiçbir şekilde ortaya çıkmadı. Ben defalarca söyledim, ailem söyledi, bunların bir an önce yakalanmasını istiyoruz'' diye konuştu. Sorumluların kim olduğuna ilişkin soruya da Mumcu, ''Bakansa İçişleri Bakanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı, bu cinayetlerin aydınlatılması için sorumludurlar'' ifadesini kullandı. -ŞİŞLİ'DEKİ ANITI ÖNÜNDE ANMA Gazeteci, yazar Uğur Mumcu için öldürülüşünün 18. yılında Şişli'deki anıtı önünde anma töreni düzenlendi. CHP Şişli İlçe Başkanlığı önünde toplanan partililer, ellerinde ''Unutmadık, unutturmayacağız'' ve ''Uğurlar olsun'' yazılı dövizlerle Harbiye Halaskargazi caddesi üzerindeki Uğur Mumcu Anıtı önüne kadar yürüdü. Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından grup adına açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Nebil İlseven, Mumcu'nun öldürülüşünün üzerinden 18 yıl geçtiğini belirterek, CHP olarak onu anmak için bir araya geldiklerini kaydetti. Mumcu'nun antiemperyalist, laik ve yurtsever anlayışıyla derin izler bıraktığını ve gerçek bir Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyetçisi olduğunu ifade eden İlseven, Mumcu'nun bedeninin ortadan kaldırılmasının, bilimin aydınlığına, hukukun üstünlüğüne inanan ve tam bağımsızlık yolunda ilerleyen genç nesillerin önüne çekilmek istenen karanlığın bir adımı olduğunu söyledi. ''Birbirimize güvenmek zorundayız'' diyen İlseven, ''CHP'ye yüklenen görevin unutulmaması gerektiğini, her türlü baskıya rağmen bir arada olmanın bir anlamı bulunduğunu ve bunun Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti'nden kaynaklandığını'' ifade etti. Mumcu'nun bu uğurda canını verdiğini söyleyen İlseven, bu değerin korumasının herkesin görevi olduğunu ve Mumcu'nun görüşlerinin bu yolda ışık tutacağını anlattı. Daha sonra 2 genç partili Mumcu'nun Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan ''Sesleniş'' makalesini okudu. Konuşmaların ardından Mumcu'nun anıtına karanfil bırakan grup dağıldı. -BASIN KONSEYİ Basın Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, Mumcu'nun, 24 Ocak 1993 tarihinde bombalı saldırı sonucu yaşamını yitirdiği hatırlatılarak, ölümünün 18. yılında saygı ve özlem ile anıldığı ifade edildi. Açıklamada, Uğur Mumcu'nun Türkiye'de öncülüğünü yaptığı araştırmacı gazetecilikle kamuoyunun doğru ve güvenilir bilgiyle aydınlatılmasını sağladığı ve gazetecilere de meslek uygulamalarında ışık tuttuğu bildirilerek, şunlar kaydedildi: ''Uğur Mumcunun uğradığı bombalı saldırının sırrının halen çözülememiş olmasını, Abdi İpekçi, Çetin Emeç ve Hrant Dink gibi gazetecilerin öldürülmesinin arkasındaki güçlerin açığa çıkartılamamasını, Türkiye'nin büyük bir ayıbı olarak görüyoruz. Başta siyaset kurumu olmak üzere tüm yetkililere, toplumu aydınlatma görevini üstlenmiş meslektaşlarımıza yapılan saldırıları aydınlatmak konusundaki görevlerini hatırlatıyor, bunun takipçisi olacağımızı vurguluyoruz. Uğur Mumcu ve onun gibi seçkin gazetecilerin çizdiği yolda yürüyen meslektaşlarımız var oldukça, Türkiye karanlığa gömülmeyecektir.''