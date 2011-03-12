-GAZETECİ YAZAR TÜRKÖNE'YE YUMURTALI PROTESTO BOLU (A.A) - 12.03.2011 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ)'de konferans veren gazeteci yazar Mümtazer Türköne, bir grup öğrencinin yumurtalı saldırısına uğradı. Türköne, konuşmasını yapmak için kürsüye çıktığında AİBÜ öğrencisi bir grup tarafından protesto edilmeye başlandı. Daha sonra öğrenciler sloganlar eşliğinde Türköne'ye yumurta attı. Atılan yumurtalar polis ekiplerince açılan şemsiyelerle engellenmeye çalışıldı. Üniversitenin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Bahar'ın ikna etmeye çalışmasına rağmen protestolarını sürdüren öğrencilerle polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Polis ve üniversitenin güvenlik görevlileri, protestocu öğrencileri dışarı çıkarttı. Türköne, olaylar yatıştıktan sonra konferansına devam etti.