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GAZETECİ YAZAR TÜRKÖNE'YE YUMURTALI PROTESTO BOLU (A.A)

12 Mart 2011 19:07

-GAZETECİ YAZAR TÜRKÖNE'YE YUMURTALI PROTESTO BOLU (A.A) - 12.03.2011 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ)'de konferans veren gazeteci yazar Mümtazer Türköne, bir grup öğrencinin yumurtalı saldırısına uğradı. Türköne, konuşmasını yapmak için kürsüye çıktığında AİBÜ öğrencisi bir grup tarafından protesto edilmeye başlandı. Daha sonra öğrenciler sloganlar eşliğinde Türköne'ye yumurta attı. Atılan yumurtalar polis ekiplerince açılan şemsiyelerle engellenmeye çalışıldı. Üniversitenin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Bahar'ın ikna etmeye çalışmasına rağmen  protestolarını sürdüren öğrencilerle polis ekipleri arasında arbede yaşandı.  Polis ve üniversitenin güvenlik görevlileri, protestocu öğrencileri dışarı çıkarttı. Türköne, olaylar yatıştıktan sonra konferansına devam etti.

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