Bir hafta önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastanede tedavi gören gazeteci ve yazar Ufuk Kaan Altın, hayatını kaybetti.

46 yaşındaki Ufuk Kaan Altın, bir hafta önce, evinden işe gitmek için servis beklediği sırada beyin kanaması geçirdi. Kaldırıldığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Altın, bugün hayatını kaybetti.

Beyin ölümü gerçekleşen Altın'ın organ bağışçısı olduğu öğrenildi.

“Mylos Yayın Grubu’nun kurucu ortağı olan Altın'ın vefatının ardından paylaşım yapan Mylos Kitap'tan yapılan açıklamada, "Mylos Yayın Grubu’nun kurucu ortağı, yazarımız, dostumuz, canımız Ufuk Kaan Altın’ı geçirdiği beyin kanaması sonucu kaybettik. Kederimizi anlatmanın bir yolu yok. Yazdıkların, ürettiklerin, zarafetin, doğruluğun, dostluğun asla unutulmayacak” denildi.

Ufuk Kaan Altın kimdir?

1974 doğumlu olan Ufuk Kaan Altın, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Henüz okulu tamamlamadan 1997 yılından itibaren aralarında Kent TV, CNN Türk ve NTV'nin de olduğu haber kanallarında dış haberler servislerinde editör, şef editör ve akşam sorumlusu olarak çalıştı.

Milliyet gazetesinin günlük eki Cadde'yi 3 yıl yönetti. Yayıncılık yaptı, Episode Dergi, 221B ve Plak Mecmuası'nı çıkardı, kitaplar yayımladı. Yeme-içme üzerine gastronomi ve seyahat kitapları yazdı, programlar çekti. Dergilerde yazdı. Ağustos 2019'dan beri Haber Global sitesinde kültür-sanat editörü olarak çalışıyordu.