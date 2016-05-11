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Dünya
Deutsche Welle

Gazeteci Umar Hollanda'ya döndü

'Cumhurbaşkanı'na hakaret' gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Hollandalı gazeteci Ebru Umar'ın Türkiye'den ayrıldığı bildirildi.

11 Mayıs 2016 11:28


Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders, salı akşamı yaptığı açıklamada Hollandalı gazeteci Ebru Umar'ın Hollanda'ya dönmek üzere yola çıktığını açıkladı. Hollanda ve Türkiye vatandaşı olan Ebru Umar'ın yurt dışına çıkış yasağı bir süre önce kaldırılmıştı.

Hollanda'da yayımlanan Metro gazetesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sert bir yazı kaleme alan ve bu yazıdan bazı bölümleri Twitter hesabından paylaşan gazeteci Ebru Umar, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği' gerekçesiyle 23 Nisan tarihinde tatil için gittiği Kuşadası'nda gözaltına alınmıştı. Umar 16 saat süren sorgunun ardından serbest bırakılmıştı.

Umar'ın köşe yazısında Rotterdam Başkonsolosluğu'nun, vatandaşlara Cumhurbaşkanı'na hakaret eden kişilerin kendilerine ihbar edilmesi çağrısı eleştiriliyordu. Tepkiler üzerine açıklama yapan Rotterdam Başkonsolosu Sadin Ayyıldız, ihbar çağrısına yönelik bir 'yanlış anlaşılmanın' söz konusu olduğunu söylemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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