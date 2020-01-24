Gazeteci Uğur Mumcu, suikast sonucu öldürülmesinin 27. yılında Ankara'da anıldı

Gazeteci Uğur Mumcu, 27 yıl önce suikast sonucu öldürüldüğü gün Türkiye'nin dört bir yanında anılıyor. Mumcu için Ankara'da düzenlenen program daha sonra anıt mezar ziyaretiyle sonlandı.

Ankara'daki evinin önündeki otomobiline konulan bombayla öldürülen gazeteci Uğur Mumcu için yapılan anma törenleri Ankara Batıkent Metro durağından yürüyüşle başladı.

Uğur Mumcu Sokağı’nda düzenlenen törene Uğur Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu, kızı Özge Mumcu, oğlu Özgür Mumcu’nun yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Meclis Başkanvekili Levent Gök, CHP’li çok sayıda milletvekili ve vatandaşlar katıldı.

Mumcu ailesi ve Kemal Kılıçdaroğlu, önce Uğur Mumcu Parkı içindeki Faili Meçhuller Anıtı’na, sonra da Mumcu’nun hayatını kaybettiği alana karanfil bırakarak, mum yaktı. Mumcu’yu sevenler yazdıkları şiirleri ve onun fotoğrafları ile eski daktilo ve bilgisayar ile çok sayıda gazeteyi de anıta bıraktı. Daha sonra Mumcu için saygı duruşunda bulunuldu.

Yürüyüşün ardından anma törenine katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Mumcu hakkında şunları söyledi: "İnsan olmanın ötesinde unutulmaz bir kişiliktir. Bir bilim insanındır, gazetecidir, emekçidir, çalışandır, bir Kuvayi Milliyeci'dir. Hainler onu yok etmeye çalıştılar ama o düşünceleriyle yaşadı. Onu her yıl saygıyla anıyoruz. Anmaya da devam edeceğiz. Buraya gelen insanlar da aynı düşüncelerle geliyorlar. Onun bütün düşüncesi yolsuzluklardan arınmış demokratik bir düşünceydi. Hiç kimse Uğur Mumcu'nun açtığı yoldan yürüyüşümüzü engelleyemez. Bütün hedefimiz Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak."

Mumcu'nun evinin bulunduğu Uğur Mumcu Sokağı'nda gerçekleşen anma programıyla devam eden etkinlik saat 14.30'da yapılacak anıt mezar ziyaretiyle sonlandı.

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