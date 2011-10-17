-Gazeteci Turhan Kardeş toprağa verildi ANKARA (A.A) - 17.10.2011 - Eski Anadolu Ajansı Spor Haberleri Müdürü Turhan Kardeş, toprağa verildi. Yaklaşık 10 gün önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle ameliyata alınan 58 yaşındaki Kardeş, tedavi gördüğü Ankara TOBB Hastanesinde dün vefat etmişti. Kardeş'in cenazesi, bugün öğlen Kocatepe Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından, Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Turhan Kardeş'in cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, Spor Genel Müdürlüğü çalışanları, Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şube Başkanı Gökhan Akengin, eski Anadolu Ajansı Genel Müdürlerinden Ceyhan Baydur ve Hilmi Bengi, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, Ankaragücü Kulübü yöneticileri, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı İsmail Dilber, kulüp temsilcileri, çalışma arkadaşları, yazılı ve görsel basının temsilcileri, spor federasyonlarının mevcut ve eski başkanları katıldı.