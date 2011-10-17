T24 LogoT24 Logo
Spor

Gazeteci Turhan Kardeş toprağa verildi ANKARA (A.A)

17 Ekim 2011 17:36

-Gazeteci Turhan Kardeş toprağa verildi ANKARA (A.A) - 17.10.2011 - Eski Anadolu Ajansı Spor Haberleri Müdürü Turhan Kardeş, toprağa verildi. Yaklaşık 10 gün önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle ameliyata alınan 58 yaşındaki Kardeş, tedavi gördüğü Ankara TOBB Hastanesinde dün vefat etmişti. Kardeş'in cenazesi, bugün öğlen Kocatepe Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından, Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Turhan Kardeş'in cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, Spor Genel Müdürlüğü çalışanları, Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şube Başkanı Gökhan Akengin, eski Anadolu Ajansı Genel Müdürlerinden Ceyhan Baydur ve Hilmi Bengi, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, Ankaragücü Kulübü yöneticileri, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı İsmail Dilber, kulüp temsilcileri, çalışma arkadaşları, yazılı ve görsel basının temsilcileri, spor federasyonlarının mevcut ve eski başkanları katıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24