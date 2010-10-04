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Yaşam

GAZETECİ TURHAN ILGAZ VEFAT ETTİ İSTANBUL (A.A)

04 Ekim 2010 15:16

-GAZETECİ TURHAN ILGAZ VEFAT ETTİ İSTANBUL (A.A) - 04.10.2010 - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi gazeteci Turhan Ilgaz İstanbul'da vefat etti. TGC'den yapılan açıklamaya göre, 65 yaşında dün İstanbul'da vefat eden Turhan Ilgaz'ın cenazesi, yarın Levent Camisinde öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verilecek. Cemiyet üyesi ve sürekli basın kartı sahibi, 1945 yılında Trabzon'da doğan Ilgaz, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nü bitirdi. Gazeteciliğe 1968 yılında Cumhuriyet'te başlayan Ilgaz, Dünya, Milliyet, Yeni Gündem, Hürgün gibi gazetelerde çalıştı.  Gergedan Dergisi'ni yayınlayan Ilgaz, felsefi kitap çevirileri de yaptı.

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