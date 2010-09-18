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Yaşam

GAZETECİ TAHİR MAYDA VEFAT ETTİ KIRKLARELİ (A.A)

18 Eylül 2010 15:35

-GAZETECİ TAHİR MAYDA VEFAT ETTİ KIRKLARELİ (A.A) - 18.09.2010 - Trakya'nın renkli simalarından gazeteci Tahir Mayda yaşamını yitirdi. Rahatsızlığı nedeniyle bir süreden beri tedavi gören Tahir Mayda (66), İstanbul'daki evinde vefat etti. Kırklareli'nde yaptığı haberlerle şehrin adını gündemde tutan Mayda, ulusal ve yerel gazetelerde meslek yaşamını sürdürmüştü. Trakya Gazeteciler Derneği Denetleme Kurulu Başkanı, evli ve iki çocuk babası olan Mayda, Hızırbey Camisi'nde kılınacak ikindi namazının ardından Kırklareli Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Trakya Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkanı Lütfü Karakaş yaptığı açıklamada, derneğin denetleme kurulu başkanı ve meslektaşları Mayda'yı kaybetmenin üzüntüsü içerisinde olduklarını ifade etti. Kırklareli Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selim Tiran da değerli bir gazeteciyi kaybettiklerini belirterek, çok üzgün olduklarını söyledi.

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