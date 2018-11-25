Gazeteci Suat Karagöz'ün de aralarında bulunduğu 42 kişi gözaltına alındı

Van merkezli 6 ilde düzenlenen baskınlarda, "PKK üyesi" oldukları iddiasıyla 42 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında gazeteci Suat Karagöz de bulunuyor.
Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, PKK’nin kuruluşunun yıl dönümü olan 27 Kasım öncesi 6 ilde çeşitli adreslere baskınlar düzenledi.
Van, İstanbul, İzmir, Bursa, Ağrı ve Adana’da toplam 42 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında gazeteci Suat Karagöz de bulunuyor. İstanbul’un Esenyurt ilçesinde dün gözaltına alınan Karagöz'ün Van'a götürüleceği belirtildi.
Aynı soruşturma kapsamında dün, Yeni Yaşam gazetesi dağıtımcılığını yapan Şükran Erdem Van’da, A. Murad Karakaş Adana’da, Mizgin Fendik İzmir’de, Ferhat Duman ise Mersin’de gözaltına alınmıştı.
3 kişinin ise arandığı belirtildi.
Polis açıklamasında gözaltına alınanlara "PKK üyesi olmak" suçlaması yöneltildi.