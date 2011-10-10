-Gazeteci Sipahioğlu toprağa verildi İSTANBUL (A.A) - 10.10.2011 - Fransa'nın Başkenti Paris'te 5 Ekim Çarşamba günü vefat eden SİPA Press'in kurucusu gazeteci Gökşin Sipahioğlu'nun cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi. Sipahioğlu'nun cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na götürüldü. Cenaze, Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi. Camideki cenaze töreninde, Sipahioğlu'nun eşi Phylis Sipahioğlu ve yeğenleri Nazan Sinoplu ve Ziya Cecan taziyeleri kabul etti. Cenaze namazı kılındığı sırada Phylis Sipahioğlu, eşinin tabutunun başında durdu. Törene, Sipahioğlu ailesi ve yakınlarının yanı sıra Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Herve Magro, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Sezen Cumhur Önal ve Sipahioğlu'nun meslektaşları katıldı. Fotoğraf sanatçısı Ara Güler, cenaze töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Ben bir kişi kaybetmedim. 5-6 kişi hatta 10 kişi kaybettim diyebilirim. İşime başladığım ilk günden beri o hep yanımdaydı'' dedi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Erinç de Sipahioğlu'nun vefatıyla Türkiye'nin çok önemli bir gazetecisini yitirdiğini söyledi. Dünya ile ilişki kuran foto muhabiri üstadı Sipahioğlu'nun fotoğraf çekmeyi, fotoğraf sanatı adına değil, gazetecilik adına yaptığını dile getiren Erinç, ''Sipahioğlu'nun olaylara tanıklık eden, tarihin aktarılmasına katkıda bulunan bir gazeteci olduğunu kaydetti. Erinç, öğrencilerinin Sipahioğlu'nun yolundan gitme, onun anılarını yaşatma konusundaki çaba gösterdiğini belirtti. Coşkun Aral ise Sipahioğlu'nun sadece Türkiye'deki foto muhabirleri ve gazetecilerin değil dünyadaki tüm foto muhabiri ve gazeteciler için çok değerli bir öğretmen olduğunu söyledi. Aral, gazetecilerin çalışma süresinin ve sınırlarının sonsuz olduğunu ama temel kuralın insan haklarına saygı olduğunu onun öğrettiğini anlatarak, bu işin bir kazanç yolu olmadığını da Sipahioğlu'nun yaşamın son dönemine kadar herkese gösterdiğini kaydetti. Sipahioğlu'nun gazetenin genel yayın yönetmenliğini bırakıp foto muhabirliğine dönerek bunu ispatladığını vurgulayan Aral, onun dünya basınında uzun bir süre SİPA Press'de öncesinde de başka yerlerde gündem belirleyen haberler yaptığını ifade etti. Aral, Sipahioğlu'nun Küba'ya, Arnavutluk'a ve hatta Çin'e giren ilk gazeteci olduğunu dile getirerek, Sipahioğlu'nun Nazım Hikmet ile hiç yayımlanmamış bir röportajı bulunduğunu, bunu kendisine yıllar sonra söylediğini belirtti. İran doğumlu Azeri asıllı fotoğraf sanatçısı Reza Deghati ise, dünyanın en büyük foto muhabirinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, dünya tarihinin en büyük ustasının ölümünden dolayı büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Bu arada cenaze töreni sırasında Coşkun Aral, Savaş Ay'ın da aralarında bulunduğu foto muhabirleri Sipahioğlu'nun tabutunun başında fotoğraf çektirdiler. -Devlet üstün hizmet madalyası sahibi- İzmir'de 1926 yılında doğan Sipahioğlu, Saint Joseph Fransız Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesinde gazetecilik eğitimi aldı. Gazeteciliğe, 1951 yılında İstanbul Ekspres'te başlayan Sipahioğlu, Yeni Gazete, Akşam, Vatan, Hürriyet gazetelerinin yönetiminde bulundu. Hürriyet gazetesi serbest muhabiri sıfatıyla tüm dünyadaki önemli olayları izleyen Sipahioğlu'nun 1956-1974 yılları arasında gerçekleştirdiği röportajlarından oluşan sergisi, 1999 yılında Fransa'nın Perpignan şehrinde sergilendi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından 7 Nisan 2000 tarihinde, ''Devlet Üstün Hizmet Madalyası'' ile ödüllendirilen Sipahioğlu ayrıca 2001 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibiydi. -SİPA Press'in kurucusu- Sipahioğlu, 1961 yılında patlak veren ''füze krizi'' sırasında Küba'ya girmeyi başaran tek Batılı gazeteci olarak yaptığı röportajlar ve 1968 Paris olaylarını yansıttığı fotoğrafların da aralarında bulunduğu dünyanın sıcak bölgelerindeki çalışmalarıyla dünya çapında tanınan bir foto muhabiri olarak biliniyor. Gökşin Sipahioğlu, 1973 yılında kurduğu SİPA'yı maddi sıkıntılar yüzünden 2001 yılında Fransız medya grubu ''Sud Communication''a satmıştı. SİPA ajansı, 30 milyon civarındaki fotoğraf arşiviyle dünyanın en büyük üç fotoğraf ajansından biri olarak gösteriliyor. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, 2007'de Sipahioğlu'na ''Legion d'Honneur'' nişanını vermiş, Fransa Kültür Bakanlığı da Sipahioğlu'nu 2003 yılında sanat ve edebiyat nişanıyla ödüllendirmişti.