T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Gazeteci Sinan Toros hayatını kaybetti

Milliyet gazetesinde uzun yıllar havalimanı muhabirliği yapan duayen gazeteci Sinan Toros, dün gece yaşamını yitirdi

05 Eylül 2013 16:56

1970'li yıllarda Milliyet gazetesinin Atatürk Havalimanı muhabiri olarak görev yapmaya başlayan ve 2006'ya kadar bu görevi sürdüren gazeteci Sinan Toros, dün gece hayatını kaybetti.

Milliyet gazetesinde  1970'li yıllarda muhabir olarak Atatürk Havalimanı 'nda görev yapmaya başlayan Sinan Toros, 2006 yılına kadar bu görevini sürdürdü ve aynı yıl sağlık sorunları nedeniyle emekli oldu. 70 yaşındaki Toros, dün gece Beşiktaş'taki evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayata gözlerini yumdu.

Sinan Toros'un cenazesi yarın Eyüp Sultan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'na defnedilecek.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Sinan Toros’un ölümüyle ilgili yayınladığı mesajda “Değerli üyemiz,ve Sürekli Basın Kartı sahibi Sinan Toros’u   saygıyla  anarken ailesine  ve topluluğumuza  başsağlığı diliyoruz” dedi.

ETİKETLER

gazetecisinan toroshayatını kaybettimilliyet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24