Gazeteci Sinan Toros hayatını kaybetti

1970'li yıllarda Milliyet gazetesinin Atatürk Havalimanı muhabiri olarak görev yapmaya başlayan ve 2006'ya kadar bu görevi sürdüren gazeteci Sinan Toros, dün gece hayatını kaybetti.

Milliyet gazetesinde 1970'li yıllarda muhabir olarak Atatürk Havalimanı 'nda görev yapmaya başlayan Sinan Toros, 2006 yılına kadar bu görevini sürdürdü ve aynı yıl sağlık sorunları nedeniyle emekli oldu. 70 yaşındaki Toros, dün gece Beşiktaş'taki evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayata gözlerini yumdu.

Sinan Toros'un cenazesi yarın Eyüp Sultan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'na defnedilecek.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Sinan Toros’un ölümüyle ilgili yayınladığı mesajda “Değerli üyemiz,ve Sürekli Basın Kartı sahibi Sinan Toros’u saygıyla anarken ailesine ve topluluğumuza başsağlığı diliyoruz” dedi.