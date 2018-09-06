Gazeteci Sibel Hürtaş ve Hayri Demir'in yargılandığı dava 22 Kasım'a ertelendi

Gazeteciler Sibel Hürtaş ve Hayri Demir'in Afrin operasyonuyla ilgili haber ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılandıkları davanın ilk duruşması bugün Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, tutuklu sanıklar Lezgin Tekay, Saim Serin ve Barış Ceyhan’ın tahliyesine hükmetti. Dava 22 Kasım tarihine ertelendi.

Hayri Demir'in savunmasından:

"Gazetecilik faaliyetinden ve kişisel yargı içermeyen haberlerimden dolayı yargılanıyorum. Afrin operasyonundan önceki tweetlerim dava dosyasında.

"Ankara’da bir parkta çektirdiğim fotoğraf dosyada delil olarak sunulmuş.

"Haberlerim diğer medya kuruluşlarınca yayımlanan haberlerle paralel niteliktedir. İçeriklerinde herhangi bir suç unsuru yoktur.

"Gazetecilik suç değildir. Yazdıklarım gazetecilik faaliyetidir. Topluma karşı sorumluyum."

Oğlunun fotoğrafı suç unsuru olarak dava dosyasında

Gazeteci Sibel Hürtaş’ın yaptığı haberler nedeniyle yargılandığı davada, oğlunun 1 yaşındayken çekilen fotoğrafı suç unsuru olarak dosyaya girdi. 19 Ocak 2015 tarihinde Ankara’da, Gazeteci Hrant Dink için düzenlenen anma töreninde çekilen fotoğrafta, bu tarihte 1 yaşında olan oğlunun elinde bir pankart yer alıyor. Pankartta, “Hepimiz Hrantız hepimiz Ermeniyiz” yazıyor.

Sibel Hürtaş’ın savunmasından:

"İddianameyi okudum fakat suçlamayı anlayamadım. Ben uluslararası standartlarda tarafsız gazetecilik yapmaktayım.

"Twitter paylaşımlarım da bu yöndedir. Oğlumun fotoğrafı ile Man Adası belgelerine dair tweetin suç unsuru olarak gösterilmesini anlayamıyorum.

"Ben hâlen ne ile suçlandığımı anlamış değilim.

"Gazetecilik aynı zamanda sosyal medya aracılığı ile yapılır. Takipçilerimizi haber içerikli tweetlerle bilgilendirmek zorundayız. Siyasiler de mesajlarını bu şekilde tweetlerle verirler."