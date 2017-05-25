Gazeteci Sezgin Kartal tutuklandı

Sosyalist Dayanışma Dergisi Yazı İşleri Sorumlusu ve eski HDP PM üyesi Sezgin Kartal, "Zafer direnen halkların olacak" başlıklı yazı nedeniyle Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde gözaltına alınarak tutuklandı.

Artı Gerçek'te yer alan habere göre, Sosyalist Dayanışma Dergisi Yazı İşleri Sorumlusu ve eski HDP PM üyesi Sezgin Kartal, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde gözaltına alınarak tutuklandı.

Sosyalist Dayanışma Dergis'nin Nisan 2016 tarihinde çıkan sayısında yer alan "Zafer direnen halkların olacak" başlıklı yazısı için "örgüt propagandası" iddiası ile hakkında 1 yıl 6 ay ceza verildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 17 Ocak 2017 ilk görülen duruşmada ceza alan Kartal'ın cezası Yargıtay tarafından onaylandı.

Hakkında yakalama kararı olan Kartal bugün bugün hakında açılan başka bir soruşturma nedeni ile gittiği İstanbul Adliyesi'nde tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.