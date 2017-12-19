Gazeteci Sertaç Kayar gözaltına alındı

Gazeteci Sertaç Kayar bu sabah evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Kayar'ın ifadesinin ardından serbest bırakılacağı belirtildi.

Kayar, bu sabah evinde yapılan aramanın ardından emniyete götürüldü. Konuyla ilgili Sertaç Kayar’ın yakınları, “İfade alıp bırakacaklarmış. Polisler savcıyı aradılar evde, savcı da emniyete götürün, orada ifadesini alın, demiş. Sertaç İfadeye hiç çağırılmadı, ev baskınında öğrendik ifadesi olduğunu. Sormamıza rağmen sadece ifadesi var denildi. Hangi konuda ifade vereceği bilgisi verilmedi" açıklamasında bulundu.