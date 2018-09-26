T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gazeteci Sertaç Kayar beraat etti

Diyarbakır'da 8 Mart etkinliklerinde çektiği fotoğraflarla "kamu görevlilerini hedef yaptığı” iddia edilmişti

26 Eylül 2018 17:26

Gazeteci Sertaç Kayar, Diyarbakır’da 8 Mart etkinliklerinde çektiği fotoğraflarla "kamu görevlilerini hedef yaptığı” iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında beraat etti. 

Diyarbakır’da 8 Mart etkinliklerinde çektiği fotoğraflar nedeniyle gazeteci Sertaç Kayar,  hakkında “kamu görevlilerini hedef yaptığı” iddiasıyla dava açılmıştı. Gazeteci Kayar'ın, davanın Diyarbakır 9.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmasında "atılı suçun unsurlarının oluşmamış olması" nedeniyle beraatine karar verildi.

 

ETİKETLER

Sertaç Kayargazetecidiyarbakırberaat
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24