Gazeteci Serpil Bildirici son yolculuğuna uğurlandı

Gazeteci Serpil Bildirici’nin cenazesi, sevenlerinin gözyaşları arasında Ankara’dan memleketi Söke’ye uğurlandı. Hürriyet Gazetesi Okur Temsilcisi Faruk Bildirici ile evli olan Serpil Bildirici, bir süredir Ankara İbni Sina Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

İbni Sina Hastanesi’nde önceki gün hayatını kaybeden 57 yaşındaki Serpil Bildirici için Kocatepe Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törende Bildirici ailesini, yakın dostları, meslektaşları, siyasetçiler ve akademisyenler yalnız bırakmadı. Faruk Bildirici, kızları Elif ve Aslı ile birlikte taziyeleri kabul etti.

Kocatepe Camisi’ndeki törene Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, Hürriyet Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek, Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin ile gazeteci dostlarının yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve CHP milletvekilleri Mustafa Balbay, Utku Çakırözer, Tuncay Özkan, bağımsız Ankara milletvekili Aylin Nazlıaka, eski bakan ve milletvekillerinden Murat Başesgioğlu, Yaşar Okuyan, Cengiz Akkaya, Gürcan Dağdaş ve Yılmaz Ateş, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, RTÜK üyeleri İsmet Demirdöğen ve Süleyman Demirkan, Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin ve ÇGD Genel Başkanı Ahmet Abakay da katıldı.

Törenin ardında Serpil Bildirici’nin cenazesi memleketi Aydın’ın Söke ilçesine götürüldü. Serpil Bildirici, yarın öğle vakti Söke Hacılar Camisi’nde kılınacak namazın ardından Söke Asri Mezarlığı’na defnedilecek.