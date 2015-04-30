Gazeteci Sedef Kabaş'ın dosyası Ağır Ceza'ya gönderildi!

Gazeteci ve program yapımcısı Sedef Kabaş'ın 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yaptığı paylaşımlar nedeniyle yargılandığı "terör örgütlerine hedef gösterme ve tehdit" davasında İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi görevsizlik kararı verdi. Dosya, Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Daha önce, Kabaş'ın Twitter'dan paylaştığı "Bu adamı asla unutmayın, 17 Aralık soruşturmasına takipsizlik kararı veren savcı" iletisi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından iddianame hazırlanmış ve Kabaş'a 1 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istenmişti.