Gazeteci Seda Taşkın, ölümle tehdit edildi!

Şahsın kendisine de suç duyurusunda bulunacağını aktaran Seda Taşkın, "Size bakacak savcı yok" cevabıyla karşılaştığını belirtti.

Olayın ardından bir paylaşım yapan Gazeteci Mustafa Mamay, saldırgan kişinin ismi ve adresi belli olduğu ve şimdiye kadar birçok kişiyi tehdit ettiği halde niçin yargılanmadığını belirtti.

MLSA Turkey hesabı da tehdide ilişkin olarak, "Gazeteci Seda Taşkın, daha önce çok sayıda gazeteciyi tehdit eden bir sosyal medya hesabı üzerinden tehdit edildi. Tehdit edenin açık adresi bilinmesine rağmen yetkililer tarafından hakkında henüz bir işlem yapılmadı." paylaşımını yaptı.