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Gazeteci Seda Taşkın, ölümle tehdit edildi!

Taşkın, suç durusunda bulunacak

13 Mayıs 2022 15:50

Gazeteci Seda Taşkın, "@Teknotell_vodafone" isimli Instagram hesabı tarafından tehdit edildiğini açıkladı. Bir telefon dükkanı işleten kişinin isminin Tayfun K. olduğu biliniyor.

Muhabir Seda Taşkın, @Teknotell_vodafone isimli Instagram hesabı tarafından açıktan tehdit edildiğini açıkladı. Sosyal medya üzerinden ekran görüntülerini paylaşan Taşkın, suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Gazeteci Erk Acarer'e düzenlenen saldırıya da atıfta bulunan Tayfun K., "Ensenizdeyim" diyerek tehditlerini sürdürdü.

Şahsın kendisine de suç duyurusunda bulunacağını aktaran Seda Taşkın, "Size bakacak savcı yok" cevabıyla karşılaştığını belirtti.

Olayın ardından bir paylaşım yapan Gazeteci Mustafa Mamay, saldırgan kişinin ismi ve adresi belli olduğu ve şimdiye kadar birçok kişiyi tehdit ettiği halde niçin yargılanmadığını belirtti.

MLSA Turkey hesabı da tehdide ilişkin olarak, "Gazeteci Seda Taşkın, daha önce çok sayıda gazeteciyi tehdit eden bir sosyal medya hesabı üzerinden tehdit edildi. Tehdit edenin açık adresi bilinmesine rağmen yetkililer tarafından hakkında henüz bir işlem yapılmadı." paylaşımını yaptı. 

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