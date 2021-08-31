Gazeteci Saruhan Uğuroğlu yaşamını yitirdi

Gazeteci Ahmet Saruhan Uğuroğlu, 65 yaşında hayatını kaybetti. Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu’nun kardeşi olan Saruhan Uğuroğlu'nun cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki İsmet Oğultürk Camisi'nden kaldırılacak.

Gazeteci Ahmet Saruhan Uğuroğlu, 1955 yılında Ankara Bahçelievler’de doğmuş, Ulubatlı Hasan İlkokulu ve Deneme Lisesinden mezun oldu. Uğuroğlu, baba ve aile mesleği olan gazeteciliğe Yeni Tanin Gazetesi’nde başladı. 14 yıl Yeni Tanin’de çalıştıktan sonra Günaydın ve Ulus gazetelerinde de 12 yıl çalıştı. Uğuroğlu, HBB Televizyonu’nda haber müdürlüğü yaptı Star TV ve Kanal A televizyonlarında çalıştı.

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi ve yazarı Orhan Uğuroğlu’nun kardeşi olan emekli gazeteci Ahmet Saruhan Uğuroğlu, 31 Ağustos Salı günü Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki İsmet Oğultürk Camisi'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası aile kabristanında toprağa verilecek.

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu: Canım kardeşim mekanının Cennet ruhun şad olsun

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, bugünkü köşesinde kardeşi Ahmet Saruhan Uğuroğlu'nun ölümünü duyurarak şunları kaydetti:

"Canım kardeşim Saru'mu maalesef zamansız kaybettim. Sürekli Basın Kartı sahibiydi 1955 doğumlu kardeşim Ahmet Saruhan Uğuroğlu.

Bayram sonu rahatsızlandı, Ankara Şehir Hastanesinde yoğun bakımda tedavisi iyi gitti, dahiliye servisine çıkartıldı. Ancak 29 Ağustos 2021 tarihinde saat 21.50'de arayan nöbetçi doktor vefat haberini verdi. Çok üzgünüm çok… Canım kardeşim mekanının Cennet ruhun şad olsun. Seni çok seviyorum…

Naaşı 31 Ağustos 2021 Salı günü(bugün) Ankara Cebeci asri mezarlığındaki İsmet Oğultürk Camii'nde öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazından sonra Cebeci asri mezarlığındaki aile kabristanında toprağa verilecektir."