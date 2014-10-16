Gazeteci Saruhan Ayber hayatını kaybetti

İzmir, Bursa ve İstanbul’da gazetecilik yapan Bursa gazeteciler Cemiyeti eski Başkanı Saruhan Ayber, uzun süredir KOAH tedavisi gördüğü, Bursa Medicabil Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

DHA'da Namık Göz'ün haberine göre, Ayber için yarın Bursa Gazeteciler Cemiyeti’nde tören düzenlenecek. Sürekli basın kartı sahibi Ayber’in cenazesi kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Saruhan Ayber kimdir?



İstanbul’da 1939 yılında doğan Saruhan Ayber, gazetecilik yaşamına 1958’de Demokrat İzmir’de başladı. İzmir’de Yeni Asır ve İzmir Ekspres gazetelerinde çalıştı. Bursa’nın ilk ofset gazetesi olan Bursa Hakimiyet’in yazı işleri müdürlüğü ve genel yayın yönetmenliğini yaptı. 1977-1984 yılları arasında Bursa Gazeteciler Cemiyeti’nin başkanlığını sürdürdü. Sabah ve Günaydın gazetelerinde çalıştı. Bursa Hakimiyet ile Olay Medya Grup’ta görev aldı, daha sonra sahibi olduğu danışmanlık şirketinde çalışmalarını sürdürdü.