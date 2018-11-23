"Gazeteci, profesör, akademisyen evleri basıldı: Millet düşmanı, hain soğan; gözaltına alınması normal"

Sözcü yazarı Necati Doğru, gazeteci ,profesör ,akademisyen evlerinin basıldığını şimdi ise soğan stokçularının evinin basılıp gözaltına alınması gerektiğini nedeninin ise, devlet adamlarının birinci elden söylediklerine göre soğan stokçunun ekonomiyi zayıf yerinden yakalayıp çökertmesi olduğunu savundu. Doğru, "Millet düşmanı! Hain soğan! Delilleri karartabilirdi. Gözaltına alınması normaldi. Zaten Cumhurbaşkanı muhtarları topladı ve sert uyardı: "Kimse vatandaşıma pahalı ürün yediremez. Aldığımız ihbarlarla depoları basacağız" diye yazdı.

"Acı soğan gülüyordur, gülmekten ağlıyordur"

Necati Doğru, "Acı soğan! Oldu iç düşman" diyerek yazısını şöyle sürdüdü: Acı soğan gülüyordur. Gülmekten ağlıyordur. Devlet adamları, ülkeyi yönetenler, ekonomiyi planlayanlar, Tarım Bakanı, tüm bakanlık kadrosu henüz altın uykusunda uyurken soğanlarını depoya koymuş fakat satmayan ve fiyatların şişmesini bekleyen bir hain (!) stokçunun evi TV kameralarının eşliğinde basılmadı, alınıp sorguya götürülmedi. Profesörlere yapıldığı gibi sorgusu başlamadan 'İşte iç düşman, hain soğan stokçusu' diye ilan edilmedi."

"Acı soğanın ahı yerde kalmaz!"

Soğanın 'Soğan bile ithal edildi' dedirtmemek için iç düşman ilan edildiğini, soğan depoları basılacak diye korku verilip kilo fiyatının 25 kuruş aşağı çekildiğini kaydeden yazar, "Gerçekte tarımsal üretim her üründe çöktü. Soğan üretiminde de düşme ve hastalıktan verim kaybı oldu. Hem üretim düştü ve hem üstüne dolar ve faiz krizinin yarattığı yüksek enflasyon da binince soğanı depolamış olanlar da 'krize karşı direnme imkanlarını' kullandılar. Acı soğanın ahı yerde kalmaz!"

Necati Doğru 'nun "Acı soğan! oldu iç düşman!" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz