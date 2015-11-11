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Gazeteci Özdemir’e telefonla tehdit ve taciz

Basın Konseyi, “Yetkili mercileri bu konuda azami hassasiyeti göstermeye davet ediyoruz”

11 Kasım 2015 17:23

Gazeteci Cüneyt Özdemir, ismini ve cep numarasını tespit ettiği bir kimsenin taciz ve tehdidine maruz kaldığını Basın Konseyi’ne bildirdi.

Medyatava'da yer alan habere göre, Cüneyt Özdemir, daha önce de tanımadığı biri tarafından arandığını, yaptığı konuşmanın gizlice kaydedildiğini ve sosyal medyada Sağlam İrade (@tahaun) rumuzuyla "trollerin lideri” olarak bilinen ve son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı düğünüyle de adını duyuran Taha Ün'ün Twitter'dan bu konuşmayı paylaştığını bildirdi.

Özdemir ayrıca, bu konuda yaptığı suç duyurusuna rağmen herhangi bir işlem yapılmadığı gibi, kendisi hakkında söz konusu kişiye hakaretten soruşturma açıldığını iletti.

Basın Konseyi konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Gazetecilere ve medya organlarına fiili saldırıların gitgide arttığı bir ortamda, Cüneyt Özdemir’in bu açık ihbar ve şikayeti hakkında yetkili adli ve idari organlarımızın derhal gerekli işlemleri yapmaları zaruridir. Bu konudaki gecikmeler, ilgililerin hukuki ve cezai sorumluluğunu doğurabilecektir. Yetkili mercileri bu konuda azami hassasiyeti göstermeye davet eder; basın özgürlüğü adına konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verdi.

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