-GAZETECİ ÖNKİBAR: ''KILIÇDAROĞLU, KURUMSAL TAVRIMIZ YOK DEDİ'' İSTANBUL (A.A) - 16.10.2010 - Gazeteci Sabahattin Önkibar, CHP'nin İstanbul'da düzenlediği ''Siyasette Başarı Stratejisi Toplantısı''nda ''resepsiyon krizinin'' de gündeme geldiğini belirterek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuda, ''Onlar kişisel tavırlar, kurumsal olarak bir tavrımız yok'' dediğini söyledi. Önkibar, Swissotel'de yapılan toplantıya ara vermek üzere salondan çıktığı sırada gazetecilere açıklamada bulundu. Gazeteci Önkibar, CHP'nin seçim sürecinde bir yol haritası hazırladığını ve oylarını artırmanın yolunu sorguladığını dile getirerek, CHP'nin, ''Kürt meselesinden türbana kadar pek çok şeyi sorguladığını'' belirtti. Toplantıda CHP örgütünün yapısı ve merkez sağdan oy almak için neler yapılabileceği konularının da gündeme geldiğini bildiren Önkibar, şöyle konuştu: ''Bu bağlamda türban da konuşuldu. CHP kendini sorguluyor. CHP, tabiri caizse yerden yere vuruluyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok esnek gördüm. Dine bakış anlamında algılanmada sorunlarının olduğunu Kılıçdaroğlu biliyor. Bildiği için de bir sürü imaj atağı yapacak. Kılıçdaroğlu, CHP'nin dinle sorunu olan bir parti olarak algılanmasını istemiyor ama CHP'de bir direnç var. Bu da genel sekreterlik makamında tecelli ediyor. Toplantıda resepsiyon krizi konusu da gündeme geldi. Bunun üzerine Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 'Onlar kişisel tavırlar, kurumsal olarak bir tavrımız yok' dedi.'' Katılımcılardan gazeteci Nuray Mert de toplantıda Türkiye'nin siyasi ve toplumsal değerlendirmesinin yapıldığını belirtti. Toplantının, arama konferansı şeklinde sürdüğünü ifade eden Mert, CHP'den beklentilerin, Türkiye'nin sorunlarının da ele alındığını dile getirdi. Mert, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konuşmaları dikkatle dinlediğini vurgulayarak, aralarda özel sohbetler yaptığını da söyledi. Gazeteci Altan Öymen de basına kapalı toplantının arama konferansı şeklinde yapıldığına işaret ederek, bu nedenle çok yorum yapmamak gerektiğini ifade etti. ''Siyasette Başarı Stratejisi Toplantısı''na müzisyen Nejat Yavaşoğulları, modacı Bahar Korçan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve eski Diyarbakır Barosu Başkanı Sezgin Tanrıkulu da katılıyor.