Gazeteci Oğuz Güven tahliye edildi

Cumhuriyet gazetesinin internet bölümü genel yayın yönetmeni Oğuz Güven hakkında tahliye kararı verildi. 30 gündür Silivri Cezaevi'nde tutuklu olan Güven, akşam saatlerinde tahliye oldu ve yaptığı ilk açıklamada CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili "Buruk bir sevinç yaşıyorum şu anda. Çıktığım gün Enis Berberoğlu'nun tutuklandığını öğrendim" dedi.

Güven'in sözleri şöyle:

Mahkeme tahliye kararında, sanığın soruşturma sürecindeki yaklaşımı, tutuklulukta kaldığı süreyi ve kaçma şüphesinin olmamasını gerekçe gösterdi. İlk duruşma 14 Eylül de görülecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nca hazırlanan iddianamede Güven hakkında "Terör örgütünün propagandasını yapmak" ve "Terör örgütlerinin yayınlarını basmak veya yayınlamak" suçlamasıyla 2,5 yıldan 10,5 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Ne olmuştu?

Cumhuriyet com.tr, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper’in ölümünü, “İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper’i kamyon biçti” başlığıyla duyurmuştu. Başlık, kısa süre sonra değiştirildi.

Ancak Oğuz Güven hakkında, 10 Mayıs’ta yaşamını yitiren Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper’in ölümüyle ilgili haberin başlığı nedeniyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nca “terör örgütü propagandası yapmak” ve “kişinin hatırasına hakaret” suçlarından soruşturma başlatıldı.

Güven, 12 Mayıs’ta evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Güven hakkındaki gözaltı süresi, yedi güne uzatıldı.

Güven, 15 Mayıs’ta İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Mahkeme kararında, Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinde, “İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper'i kamyon biçti” şeklinde tweet atıldığı, Oğuz Güven'in tweet’leri kontrol etmekten yasal olarak sorumluluğu bulunduğu ileri sürüldü.

Kararda ayrıca, “Kamyon biçti” ibaresinin, haberin sansasyonel ve vurgu yapmasından çok “FETÖ hakkında iddianame hazırlayanların ileride başına ne gelecekleri şekilde toplumda algı oluşması için özellikle seçildiği” öne sürüldü.

Güven'i tutuklayan İstanbul 2. Sulh Ceza Yargıcı Akın Gürlek imzalı kararda, tweet ile “FETÖ soruşturma dosyalarında görev yapan savcılara akıbet gösterildiğini” de ileri sürüldü.

Cumhuriyet gazetesinden Canan Coşkun'un haberine göre, iddianame, gazetenin avukatlarına verilmeden önce Sabah gazetesine servis edildi.