Gazeteci Nuri Kolkır hayatını kaybetti

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TGC’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 1946 yılında Aydın’da doğan Kolkır, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi. Gazeteciliğe 1965’de Aydın Gazetesi’nde muhabir olarak başladı. Hür Aydın, Yeni Asır ve Tercüman gazetelerinde çalıştı. Milliyet Gazetesi’nde redaktör olarak görev yaptı. Kolkır’ın cenazesi memleketi Aydın’a götürülecek. Kolkır'ın cenazesi, yarın öğle namazının ardından Aydın İstasyon Camisinden alınarak Aydın'ın Umurlu ilçesinde toprağa verilecek.Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin yazılı açıklamasında “ölümü büyük üzüntü yaratan Kollkır’ın ailesine ve basın topluluğuna baş sağlığı diliyoruz” denildi.