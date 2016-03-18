Gazeteci Nuh Köklü'nün davası 13 Mayıs'a ertelendi!

İstanbul Kadıköy'de arkadaşlarıyla birlikte kartopu oynarken, bir esnafın bıçaklı saldırısı sonucunda yaşamını yitiren gazeteci Nuh Köklü'nün duruşması sanığın akıl sağlığı raporunun mahkemeye intikal etmemesi gerekçesiyle ertelendi. 4. kez ertelenen davanın 13 Mayıs'a alınması kararlaştırıldı.

Sol Haber Portalı'nın haberine göre, zanlı Serkan Azizoğlu hakkında, 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istenirken, Köklü'nün arkadaşı olan 13 kişiye karşı 'kasten yaralamaya teşebbüs', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarını işlediği gerekçesiyle de toplamda 3 yıl 9 aydan 11,5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Olay sırasında Serkan Azizoğlu'na yardım eden bir esnaf da 'kasten adam öldürmeye yardım etmek' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanıyor.

Mahkeme sanık hakkında Adli Tıp Kurumu'ndan rapor isteyerek, tutukluluk halinin devamına kanaat getirdi. Mahkeme 13 Mayıs saat 10.00'a ertelendi.