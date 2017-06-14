Gazeteci Nedim Türfent tahliye edilmedi

Hakkâri'nin Yüksekovai ilçesinde sokağa çıkma yasakları döneminde yaptığı haberler nedeniyle 13 ay önce tutuklanan gazeteci Nedim Türfent, tanıkların “işkence altında ifadelerimiz alındı” ve “Nedim Türfent’i tanımıyoruz” beyanlarına rağmen tahliye edilmedi. Mahkeme duruşmayı 9 Ağustos tarihine erteledi.

dihaber'in gün boyu devam eden yargılamada 24 tanıktan 13’ü dinlendi. Dinlenen tanıkların hepsi ifadelerinde işkence gördüklerini ve zorla ifadeler imzalatıldığını beyan etti.

Mahkeme heyetinin tanıkları dinlemesinin ardından Türfent’in avukatlarından Harika Karataş, dinlenen tanıkların ifadelerinden anlaşılacağı gibi ifadelerin iddiadan öteye bir şey olmadığı ortaya çıktığını belirtti.

Karataş şunları belirtti. “Dosyadaki her şeyin iddia olduğu ortaya çıktı. Yüksekova Cumhuriyet başsavcılığına, işkence gördüğünü belirten sanıkla hakkında verdiğimiz dilekçeye hiçbir cevap verilmedi. Türfent şahsında bugün gazetecilik yargılanıyor” dedi.

Türfent’in avukatlarından Necmettin Çoruh ise Star Gazetesi Haber spikerlerinden Nazlı Çelik’in yaptığı ‘Patlatıyorum’ haberleri hatırlatarak, “Türfent’in tutuklu bulunmasının tek sebebi. Yüksekova‘daki gerçeklerin yansıtmasıdır. Ayrıca Türfent yandaş medya basını yerine özgür basında çalıştığı için bugün burada bulunuyor” dedi.

Sabah saat 10.30’da başlayan duruşma akşam 17.45’kadar sürdü.

Avukatların son savunmasının sonrasında savcılığın Türfent’in tutukluluğun devamına talebinde bulundu. Verilen kısa aranın ardından mahkeme heyeti Türfent’in tutukluluğunun devamına dinlenmeyen birsi gizli olan 11 tanığın gelecek celsede dinlenmesi kararı ile duruşmayı 9 Ağustos 2017 tarihine erteledi.

Türfent’in duruşmasını takip eden basın kuruluşları temsilcileri ve Türfent’in ailesi duruşmanın ertelenmesinin ardından kentten ayrıldı.