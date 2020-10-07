Gazeteci Müyesser Yıldız'ın Bakan Soylu hakkında yaptığı suç duyurusu 'yetki' gerekçesiyle işleme alınmadı

Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız’ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında “hakaret” nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na bulunduğu suç duyurusuna “yetki bulunmadığı” öne sürülerek “dilekçenin işleme alınmaması kararı” verildi. Kararda, başvuruya konu olayın, Soylu’nun “bakanlık görevi” kapsamında yapıldığı belirtildi.

Gazeteci Yıldız, 18 Mayıs’ta Kars’ın Çemçe bölgesinde bir askerin şehit düşmesine ilişkin sosyal medya hesabından yazı paylaşarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, mayıs ayının başında “Çemçe bölgesindeki teröristleri tamamen yok ettiklerini” söylediğini anımsatmıştı. Yıldız, yazısının sonunda da şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi’ye “Mekânı cennet olsun” temennisinde bulunarak yazısını bitirmişti. Bakan Soylu ise sosyal medya hesabından Yıldız’ın yazısının görüntüsünü paylaşarak “Çemçe grubunun itlafına bir PKK, bir sen üzülmüşsün. Kahramanlarımız, bugün o bölgeye yeni sızmayı 10 metrede çatışma ile teröristleri yok ederek engelledi... Benim üzüntüm, PKK seviciliğin değil, devlet gömleği giymiş pespayelerle iş tutmandır” yazmıştı.

Hakaret ve iftira

Cumhuriyet'ten Sena Yaşar'ın haberine göre Yıldız, bu paylaşımın üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na Soylu hakkında “hakaret ve iftira” suçundan suç duyurusunda bulunarak kamu davası açılmasını talep etti. Avukat Erhan Tokatlı tarafından yazılan dilekçede, Soylu tarafından yazının tamamı alınmayarak ve dua kısmı çıkarılarak paylaşıldığı belirtildi.

Dilekçede, şu ifadeler yer aldı: “Yıldız, OdaTV davasında 15.5 ay Silivri Cezaevi’nde tek başına bir koğuşta tutuklu kalmış ve dava sonucunda beraat etmiştir. Kaderin garip bir cilvesidir ki belirtilen olaydaki savcılık ifadesini alan FETÖ terör örgütü üyesi ve halen firari olan Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz de, sorgu hâkimi de şehit haberlerini yapmak suretiyle mevcut iktidarın aleyhine faaliyet gösterdiğini sormuşlar ve delil olarak yaptığı şehit haberlerini dosyaya koymuşlardır. Müvekkilin bugüne kadar yaptığı altı binin üzerinde yazı ve paylaşımın yarıya yakını şehit haberleri ve fotoğraflarıdır.”