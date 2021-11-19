Gazeteci Murat Selenoğlu'na 15 yıl sonra tutuklama kararı

Gazeteci Murat Selenoğlu hakkında Mersin’de 2006 yılında katıldığı kimi eylem ve etkinlikler nedeni ile "yasadışı örgüt üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Selenoğlu, 11 Kasım günü Trabzon’da yakalanarak Trabzon Beşikdüzü T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Evrensel'de yer alan habere göre Murat Selenoğlu hakkında Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Atılım, Sosyalist Gençlik Derneği (SGD) gibi yasal kurumların çalışmalarına katılması nedeniyle 'bu kurumlarla yasadışı bir örgüt arasında irtibat olduğu' varsayımı ile ceza verildi.

Selenoğlu hakkındaki iddia ise bildiri dağıtmak ve üniversite öğrencileri tarafından düzenlenen bir pikniğe katılmak olarak aktarıldı.

"Emsal Anayasa Mahkemesi kararları var"

Murat Selenoğlu’nun avukatı Sevil Aracı, verilen bu cezanın hukuka aykırı olduğu konusunda neredeyse birebir aynı olaylara dayanan emsal Anayasa Mahkemesi kararları olduğunu hatırlatarak Murat Selenoğlu’nun da Anayasa Mahkemesi’nde görülmekte olan bir başvurusu olduğunu, başvurunun sonuçlanması durumunda müvekkilinin haksız yere cezaevinde tutulduğunun ortaya çıkacağını belirtti.

Daha önce de yine benzer bir karar nedeni ile bebeğiyle birlikte cezaevinde kalan bir başka müvekkili Arzu Ceylan’ın durumunu hatırlatan Sevil Aracı, "Arzu da Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararına rağmen aylarca cezaevinde tutulmuştu. Yerel mahkemenin önce tutukluluğu kaldırması, ardından da beraat kararı vermesi ile olması gereken noktaya gelindi ancak müvekkilimizin yıllarca yaşadığı sıkıntıların ve aylar süren cezaevinin esasen bir telafisi yok" şeklinde değerlendirmede bulundu.

"Birçok dosya ile insanlar mağdur edilmeye devam ediliyor"

Geçtiğimiz günlerde cezaevine gönderilen Murat Selenoğlu’nun henüz 3,5 aylık bir bebeği olduğunu vurgulayan avukat Sevil Aracı, "Anayasa Mahkemesi çok açık bir şekilde yasal kurumların çalışmalarına katılmanın örgüt üyeliği suçunun delili sayılamayacağını vurguladığı halde, benzer birçok dosya ile insanlar mağdur edilmeye devam ediliyor. Başvuruya konu yargılama 2006 yılında başlamış bir yargılama. Bu yargılamadaki sanıkların çoğu o dönem 20'li yaşlarının başında olan gençler, aradan geçen 15 yıl içerisinde bu kişilerin çoğu hayata atıldı, evlendi, çocuk sahibi oldu. 15 yıl sonra gelen bu cezalar sadece sanıkları değil, kurdukları aileleri, çocuklarını da çok olumsuz etkiliyor. Sanıkların, bu dosyada yapılan soruşturmadan sonra başka bir suça isimleri dahi karışmadı. Umuyoruz ki Anayasa Mahkemesi bir an önce olumlu bir karar vererek bu hukuksuzluğu bitirir ve müvekkilimiz tahliye edilir" dedi.