Gazeteci Murat İde’yi darp edenlere 1 yıla kadar hapis istemi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı ve Yeniçağ gazetesi yazarı Murat İde’yi takip ederek evinin bulunduğu site içerisinde saldırarak darp eden 6 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık şüpheliler hakkında “Basit yaralama” suçundan 4’er aydan 1’er yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Olayın gerçekleştiği 28 Aralık 2019 tarihinde ise Murat İde’nin saat 13.45 sıralarında Maslak’ta bir sitede bulunan evine kendi otomobiliyle geldiği, müştekiyi araçlarıyla takip eden şüphelilerin site içerisinde müştekiye saldırarak darp ettikleri kaydedildi.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre Murat İde’nin, adli tıp raporuna göre basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde hafif nitelikte yaralandığı ifade edilen iddianamede, şüphelilerin eylemi önceden planladıkları, şüphelilerden Fırat Ç. ve Muhammed Yavuz A.’nın müştekiye yönelik eylemi olmasa da darp eylemini gerçekleştiren diğer faillerle birlikte hareket etmeleri sebebiyle olaydan sorumlu tutulmaları gerektiği anlatıldı.

Şüpheliler Kürşat A. ile “Tanker” lakaplı Furkan’ın kimlikleri belirlenemediğinden haklarındaki dosya ayrıldı. İddianamede, suçun uzlaşmaya tabi suçlardan olduğu ancak uzlaşma sağlanamadığı belirtilerek şüpheliler Cengizhan K., Erkan D., Fırat Ç., Muhammed Yavuz A., Muhammet Furkan E., Sefa E. hakkında “Basit yaralama” suçundan 4’er aydan 1’er yıla kadar hapisleri istendi.

Şüpheliler, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkacak.