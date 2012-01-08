Gazeteci Metin Göktepe mezarı başında anıldı

T24 - 1996 yılında polisler tarafından dövülerek öldürülen Metin Göktepe, mezarı başında anıldı.





Gazeteci Metin Göktepe ölümünün 16. yılında, İstanbul Esenler’deki mezarının başında anıldı.



Anma törenine annesi Fadime Göktepe, OdaTV Davası'nda tutuklu yargılanan Ahmet Şık'ın eşi Yonca Şık ile Göktepe'nin , Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan, CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı, yakınları ve arkadaşları katıldı.



Anma için Atışalanı'nda bir araya gelen Evrensel Gazetesi çalışanları buradan Kemer Mezarlığı'na yürüdü. Yürüyüş sırasında "Basın özgürlüğü engellenmez" pankartı taşıyan grup, "Evrensel yazıyor, Metin yaşıyor" ve "Özgür basın susturulamaz" şeklinde sloganlar attı. Bu sırada grup, Ahmet Şık'ın, Göktepe'nin annesi Fadime Göktepe ile çekildiği fotoğrafı da taşıdıkları görüldü.



Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İhsan Çaralan'ın 16. kez Metin Göktepe'nin mezarının başında bulunduklarını belirterek, "1996 yılından beri her yıl iktidar da olanlar hep basın özgürlüğünü genişlettiklerinden, demokrasinin geliştiğinden bahsetmişlerdir. Ancak dönüp baktığımızda bugün gazetecilerin baskı altında olduğunu görüyoruz" dedi. Çaralan,"Daha çok Metin olma zamanıdır" diyerek sözlerini tamamladı. Anmada konuşa Göktepe'nin annesi Fadime Göktepe, "Metinler ölmez. Metinler dolu" dedi. Fadime Göktepe, tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmasını istedi.

'Gerçek failleri ortaya çıkarın'



Toplumsal Bellek Platformu aileleri adına konuşan Canan Kaftancıoğlu, "Sevgili Metin geniş ailen olarak bugun bir kez daha buradayız. Sana güzel haberler vermek isterdik ama geçen bir yılda ne yazık ki sana verebileceğimiz güzel bir haberimiz olmadı. Metin Göktepe ve benzeri cinayetler insanlığa karşı işlenmiş suçlardır. Bu suçlarda zaman aşımı olmaz. Bu suçların arkasındaki tetikçileri değil gerçek failleri ortaya çıkarın" diye konuştu.

Dövülerek öldürülmüştü



Evrensel gazetesi muhabiri Metin Göktepe 1996'da gittiği bir haberde gözaltına alınmış ve polis tarafından dövülerek öldürülmüştü.



Göktepe'nin ölümünden sorumlu tutulan 6 polise 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmişti.



