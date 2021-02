Gazeteci Metin Göktepe 25. ölüm yıldönümünde anıldı

Cezaevinde öldürülen iki tutuklunun cenazesini izlerken gözaltına alındıktan sonra polis tarafından dövülerek öldürülen gazeteci Metin Göktepe mezarı başında anıldı.

Evrensel Gazetesi Muhabiri Metin Göktepe için katledilişinin 25. yılında, İstanbul Esenler’deki mezarı başında anma töreni düzenlendi. Kemer Mezarlığı'ndaki anmaya Covid-19 salgını nedeniyle sınırlı sayıda kişi katıldı.

"Metin Göktepe ölümsüzdür”, “Evrensel yazıyor, Metin yaşıyor", "İnadına hepimiz birer Metin'iz", “Tutuklu gazeteciler serbest bırakılsın” dövizleri taşınan anmada Göktepe’nin mezarına Evrensel gazetesi ile birlikte karanfiller bırakıldı. Metin Göktepe'nin kardeşi Meryem Göktepe, pandemi nedeniyle anmaya katılamayan annesi Fadime Göktepe'nin mesajını okudu.

Fatih Polat: Mesleğimiz üzerinde ağır bir kuşatma var

Evrensel gazetesinde yer alan habere göre etkinlikte konuşan Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, "Metin bizim için basın özgürlüğü açısından tutunma noktası. Çok sayıda gazeteci tutuklu. Ağır bir dönemden geçiyor Türkiye. Yeni açılan Olay TV yayın hayatını bir ay sürdüremiyor. Üç renkli bir şal nedeniyle, TELE1'e en ağır ceza veriliyor. Mesleğimiz üzerinde ağır bir kuşatma var. Metin'in haberi takip etme konusunda kararlı duruşuna sahip çıkan çok güçlü bir damar var şimdi. Metin'in şahsında, halkın haber alma hakkını savunmaya devam edeceğimizi söylüyorum" dedi.

DİSK Basın İş Başkanı Faruk Eren: Metin Göktepe katledildiğinde 'sarı basın kartı yok' denilmişti

Anmaya katılan isimlerden DİSK Basın İş Başkanı Faruk Eren, "Çeyrek asır oldu sevgili Metin'i kaybedeli. Her yıl geliyoruz. Her yıl daha ağır bir tabloyu anlatıyoruz. Çok sayıda gazeteci yargılanıyor. Bütün kurumlarıyla gazetecilere saldırıyorlar. Metin Göktepe katledildiğinde sarı basın kartı yok denilmişti. Bugün onlarca gazetecinin basın kartı yok. Van'da 4 gazeteci tutuklandı. Ayşegül Doğan hakkında, gazetecilik yaptığı için ceza verildi. Gazeteciliği devlet ya da iktidar tanımlayamaz. Her şeye rağmen haber yapan gazeteciler bizim umudumuz" ifadelerini kullandı.

Anma etkinliğine Metin Göktepe’nin ailesi, Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, CHP ve HDP milletvekilleri, Berkin Elvan'ın ailesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve gazeteciler katıldı.