Gazeteci Levent Gültekin'e saldırıya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı

Gazeteci Levent Gültekin’e, televizyon programına katılmak için gittiği Bakırköy’de saldıran grupta yer aldığı belirtilen üç kişi gözaltına alındı.

İstanbul, Cevizlik Mahallesi’nde 8 Mart’ta programa katılacağı Halk TV’nin binasına gitmeye çalışan Gültekin’e bir grubun saldırması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatmıştı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, tespit ettiği üç şüpheliyi gözaltına aldı.

Yakalanan zanlılar emniyete götürülürken, diğer şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Saldırının, Gültekin’in MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’i eleştirmesi sonrası, aynı partinin genel başkan yardımcısı tarafından hedef gösterilmesinin ardından gelmesi dikkat çekmişti.