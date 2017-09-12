T24 LogoT24 Logo
Gündem

GAZETECİ KADİR DEMİREL'İN KATİL ZANLISI DAMADI ADLİYEDE (1)

  Haber: Serpil KIRKESER - Güven USTA İSTANBUL (DHA) Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldüren damadı  Cemil Yavuz Karanfil adliyeye getirildi

12 Eylül 2017 18:48

 

Haber: Serpil KIRKESER - Güven USTA İSTANBUL (DHA)
Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel\'i öldüren damadı  Cemil Yavuz Karanfil adliyeye getirildi.
Kadir Demirel\'i öldüren, eşi Esma Karanfil\'i ise ağır yaralayan Cemil Yavuz Karanfil dün İzmir\'de yakalandı. Bu sabah İstanbul\'da getirilen Cemil Yavuz Karanfil, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü\'ndeki sorgusunun ardından Bakırköy Adliyesi\'ne sevkedildi.

Görüntü Dökümü:
---------
-Karanfil\'in adliye koridorundaki görüntüleri

DHA FEED

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Serpil KIRKESERGüven USTADHA Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir DemirelYavuz KaranfilKadir DemirelEsma KaranfilCemil Yavuz KaranfilBuCemil Yavuz Karanfil Gayrettepe AsayişMüdürlüğüBakırköy AdliyesiGörüntü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24