9 yıl hapsi istenen gazeteci Saymaz: Savcı Bey, davayı Niğde’de açtırarak gücünü bana karşı kullanmaya çalışıyor

Kayseri'de savcı İlker Vural'ın hastane basmasını haberleştiren gazeteci İsmail Saymaz'ın yargılanmasına devam edildi. Saymaz'ın Niğde 2. Asliye Mahkemesi’nde “kişisel verileri ele geçirmek” iddiasıyla yargılandığı vec 9 yıl hapsinin istendiği dava 29 Mart'a ertelendi. Saymaz, ifadesinde “Kaynağımı açıklamam. Kamu açısından önemi varsa haberi yaparım. Savcı Bey nasıl gücünü hastane personelini karşı kullandıysa davayı Niğde’de açtırarak bana karşı kullanmaya çalışıyor. Hiç duruşmaya gelmedi. Bunu meslek dayanışmasıyla açıklarım” dedi.

RSF Türkiye'den Erol Önderoğlu ve avukat Taylan Tanay’ın da izlediği talimatlı duruşmada, Saymaz hakkında, sanık savcının duruşmaya getirilmemesi ve olay gününe ait kamera görüntülerinin istenmesinden vazgeçilmesine gösterdiği tepki nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu.

Saymaz ile avukatları Aslı Kazan ve Serdar Laçin, hakaret bulunduğu ileri sürülerek yapılan yeni suç duyurusuna sert şekilde tepki gösterdi. Saymaz’ın 9 yıl hapsinin istendiği yargılama 29 Mart 2022’ye bırakıldı.