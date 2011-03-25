-GAZETECİ İSMAİL GÜNEŞ ANILDI SİVAS (A.A) - 25.03.2011 - Kahramanmaraş'taki helikopter kazasında yaşamını yitiren İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri İsmail Güneş, ailesi ve meslektaşları tarafından mezarı başında anıldı. Sivas'ta görev yapan basın mensupları, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak, iki yıl önce Kahramanmaraş'taki helikopter kazasında yaşamını yitiren meslektaşları İsmail Güneş'i anmak için Yukarı Tekke Mezarlığı'na gitti. Basın mensupları, helikopter kazasında Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerle hayatını kaybeden İsmail Güneş'in kabrini ziyaret etti. Duanın ardından Güneş'in eşi Yasemin Güneş ve gazeteciler, mezara karanfil bıraktı. Yasemin Güneş bu sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Anma programına, Güneş'in bazı yakınları ile aynı helikopter kazasında yaşamını yitiren Murat Çetinkaya'nın eşi ve üç yaşındaki kızı Şevval Çetinkaya, Erhan Üstündağ'ın babası Faruk Üstündağ da katıldı. Babasının mezarına karanfil bırakan küçük Şevval, anma programına katılanları duygulandırdı. Çetinkaya'nın eşi de gözyaşlarını tutamadı. Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Çınargil ve Anadolu Basın Birliği Sivas Şube Başkanı Kemal Çağlayan'ın da yer aldığı programa katılanlar, kazada yaşamını yitiren Erhan Üstündağ, Murat Çetinkaya ve Yüksel Yancı'nın mezarı başında da dua okudu. Güneş, Üstündağ, Çetinkaya ve Yancı'nın mezarlarının bulunduğu alanın çevre düzenlemesi çalışmaları belediye ekiplerince yapılıyor. Kazada yaşamını yitirenlerin mezarlarının yanındaki alanda, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ''Üşüyorum'' şiiri yer alıyor.