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Yaşam

Gazeteci Işık Yurtçu hayatını kaybetti

Özgür Gündem gazetesinin eski yazı işleri müdürü gazeteci Işık Yurtçu hayatını kaybetti

08 Eylül 2012 18:53

Özgür Gündem gazetesinin eski sorumlu yazı işleri müdürlerinden olan gazeteci Işık Yurtçu hayatını kaybetti.

1945 yılında Adana'nın Pozantı ilçesinde doğan Işık Yurtçu, Vefa Lisesi ve A. Hukuk Fakültesinde eğitim yaptı. Gazetecilik mesleğine Ankarada Yenigün gazetesinde muhabir olarak başladı. Ulus, Yeni Halkçı, Politika, Dünya, Demokrat ve Cumhuriyet gazetelerinde çalıştı. Kent haberleri ve yazıişleri yönetmenliği yaptı. Güneş gazetesi haber merkezi gece sorumlusu oldu.

1992 yılında, Özgür Gündem gazetesinin sorumlu yazı işleri müdürü oldu. 8 ay görev yaptığı gazetedeki yazıları sebebiyle hakkında 26 dava açıldı. Bu davalardan toplam 20 yıl hapis cezası aldı.

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