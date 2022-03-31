İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un 4 gazeteciye açtığı "Kaçak Pergola" davası 27 Eylül'e ertelendi. Gazeteci İpek Özbey, “Biz neden yargılanıyoruz, işte onu bilmiyoruz” dedi.

Halk TV’de yer alan habere göre, Davanın ertelenme kararı ertesinde yaptıkları haber sonrası yargılanan 4 gazeteciden İpek Özbey ve Hazal Ocak, Halk TV'ye konuştu.

Özbey konuya ilişkin olarak, "Düşün ki, kaçak bir yapı var. Ve o yapı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı'nın yapısı. Her kim olursa olsun, kaçak yapı, kaçak yapıdır. Ve onu belediye gidip yıkıyor. Ve siz bu yıkımı gazete olarak haber yapıyorsunuz. Bu suç mudur? Bunun suç olduğunu söyleyecek herhangi biri olduğunu düşünmüyorum ben. Zaten kimse de suç olduğunu söyleyemiyor gördüğünüz gibi" dedi.

Fahrettin Altun'un duruşmaya katılmasını talep ettiklerini ancak yalnızca bir kez avukatlarının geldiğini aktaran Özbey şunları söyledi:

"Biz kamu görevi yapıyoruz ve kamu görevimizi de layıkıyla yaptığımızı düşünüyoruz. Eğer bunu haber yapmasaydık işimizi yapmıyor olurduk. İşimizi yaptığımız için yargılanıyoruz. Bunun da bir cezası olduğunu düşünmüyorum ama üç ayda bir mahkemelere geliyoruz. Bir kere İletişim Daire Başkanı Sayın Fahrettin Altun, terörle mücadele etmiyor. Terörle mücadele maddesini iyi okuduğunuz zaman böyle bir şey olmadığını da görüyorsunuz. E biz neden yargılanıyoruz, işte onu bilmiyoruz..."

Yaptığı haberler nedeniyle sürekli davalarla karşılaştığını belirten Hazal Ocak, "Burada şöyle bir şey var, terörle mücadele eden kamu görevlisini terör örgütlerine hedef gösterme suçundan yargılanıyoruz. Yalnız TMK'nın bu maddesine baktığınızda özel bir şekilde görevlendirilmiş olması ve fiilen mücadele etmiş olması gerekiyor" dedi.

Ocak, defalarca bunu belirtmelerine rağmen iddianamede 'Her ne kadar Fahrettin Bey terörle mücadele eden kamu görevlisi olmasa da, yaptığı açıklamalardan terörle mücadele ettiği açıktır' ifadesinin yer aldığını aktardı.