Gazeteci İdris Yılmaz'a 6 yıl 3 ay hapis cezası!

Gazeteci İdris Yılmaz ‘örgüt üyeliği’ iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yılmaz bu dava ile kendisinin yanı sıra gazeteciliğin de hedef alındığını kaydetti.

Gazeteci İdris Yılmaz’ın ‘örgüt üyeliği’ iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Evrensel’den Meltem Akyol’un haberine göre Yılmaz’ın avukatları müvekkilinin fiziki olarak mahkemeye getirilerek savunma vermesini talep etti ancak mahkeme bu talebi reddetti.

Tutuklu bulunduğu Elazığ 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılan Yılmaz, “Haberlerim nedeniyle bir çok kez hedef gösterildim, tehditler aldım. Bana ‘seni dört duvar arasında çürüteceğiz’ dediler” diyerek bu dava ile kendisinin yanı sıra gazetecilik mesleğinin de hedef alındığını ifade etti.

Duruşmada Yılmaz’ın sözü sık sık mahkeme başkanı tarafından kesildi, SEGBİS siteminde yaşanan aksaklıklar nedeniyle sesi çok sağlıklı duyulamadı.

Yılmaz’ın avukatları ilk duruşmada yaşanan aksaklıkları da hatırlatarak bir kez daha müvekkillerinin mahkeme önünde savunma yapmasını, tanığın da ifadesinin mahkeme önünde alınmasını talep etti.

Talepleri dikkate almayan mahkeme heyeti Yılmaz’ı “örgüt üyeliği” suçlamasından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

‘Tanık beyanlarının araştırılması talebi reddedildi’

Duruşma sonrası konuşan avukat Zelal Pelin Doğan, iddianamede Yılmaz’ın bilgileri olarak yer alan nottaki çoğu bilginin doğru olmadığını söyledi.

Tanık beyanlarının araştırılmasına dair sundukları taleplerin reddedildiğine dikkat çeken Doğan, devamla şu ifadeleri kullandı:

“Söz konusu notta yalnızca herkes tarafından bilinebilen bilgilerin uyuşmasına dikkat çektik, bunun üyeliğe ilişkin kesin bir delil teşkil edemeyeceğini söyledik ve araştırma istedik, reddedildi. Bir de tanık ifadesi var. Tanık beyanının çok fazla çelişki taşıdığını belirterek, beyanların doğruluğunun araştırılmasını talep ettik, bu taleplerimiz bu duruşmada reddedildi. İlk duruşmada SEGBİS nedeniyle pek çok aksaklık yaşandığını aktardık, bu duruşmada da benzer şeylerin yaşandığına dikkat çektik ve daha ikinci duruşmada karar verilemeyeceğini belirttik. İdris Yılmaz’ın en azından bir sonraki celseye getirilerek savunmasının fiziken alınmasını talep ettik, reddedildi ve mahkeme karar verdi.”

‘Savunma tarafı etkisiz bırakılıyor’

Doğan, 31 Aralık’ta ‘özgürlük ve güvenlik hakkı’ ile ‘adil yargılanma hakkı’nın ihlal edildiği gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi başvuru yaptıklarını belirtti ve sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Savunma tarafı yargılamada etkisiz bırakılıyor. Hiçbir talebimiz kabul görmedi. Şimdi istinaf ve Yargıtay süreçleri var önümüzde. Durum aleyhimize gelirse süreç Avrupa İnsan Hakları Mahkemesibe (AİHM) kadar süreç işleyecek.”