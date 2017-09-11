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Politika

Gazeteci İdris Sayılgan 11 ay sonra ilk kez hakim karşısına çıkıyor

Sayılgan hakkında "Örgüt üyeliği" iddiasıyla 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor

11 Eylül 2017 13:52

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan DİHA’nın tutuklu muhabiri İdris Sayılgan 11 ay sonra ilk kez yarın hakim karşısına çıkacak. Gazetecilik faaliyetlerinden suçlanan Sayılgan’ın 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

Muş merkezde 17 Ekim 2016 tarihinde yapılan ev baskınlarında gözaltına alındıktan bir hafta sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri İdris Sayılgan’ın iddianamesi 11 ay sonra tamamlandı.

Sayılgan’ın iddianamesinde haber kaynakları ile yaptığı telefon görüşmeleri, haberleri, sosyal medya paylaşımları, TV kanallarıyla yaptığı telefon görüşmeleri suç unsuru olarak gösterildi.

Sayılgan hakkında “Örgüt üyeliği” iddiasıyla 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

11 aydır Trabzon E Tipi Kapalı Cezaevi’nde gazetecilik faaliyetlerinden dolayı tutulan İdris Sayılgan yarın Muş Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

1 Mayıs programını aktarmak ‘suç’

Sayılgan’ın 1 Mayıs İşçi Bayramı etkinlikleriyle ilgili Muş merkez ve bölge illerinde yapılacak kutlamaların programlarını Med Nuçe televizyonuna aktarması da suç delili gösterildi.

İddianamede gazeteci Sayılgan’ın, Kars’ta ilan edilen “Özel Güvenlik Bölgesi” ve kapatılan köy yollarına ilişkin telefonda aldığı bilgilerden yaptığı haber, “Bu haberin içeriğinin PKK/KCK terör örgütün amaçlarına açık bir şekilde hizmet ettiği değerlendirilmektedir” diye nitelendirildi.

 

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