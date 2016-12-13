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Medya

Gazeteci Hüsnü Mahalli gözaltına alındı

Polis, Mahalli'nin evinde arama yaptı

13 Aralık 2016 23:23

Gazeteci-Yazar Hüsnü Mahalli’nin evinin basılıp arama yapıldığı belirtildi. Halk TV’nin haberine göre Cerablus doğumlu ve Yurt gazetesi yazarı Hüsnü Mahalli’nin İstanbul’daki evinde arama yapıldıktan sonra gözaltına alındı.

Gözaltı kararını CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş Twitter'dan duyurdu.

Yarkadaş’ın açıklaması şöyle:

“Gazeteci Hüsnü Mahalli'nin evindeyim. Gözaltı işlemi yapılıyor. Biraz sonra sağlık kontrolüne götürülecek. Suçlama Türkiye Cumhuriyeti’ni aşağılama... Hüsnü Mahalli'nin sağlık durumu sıkıntılı... Kullandığı ilaçlar var... Morali gayet iyi…"

A Haber hedef göstermişti

Fotoğraf: Barış Yarkadaşİktidara yakınlığıyla bilinen A Haber kanalında yayımlanan 'Sabah Ajansı' programının sunucusu Erkan Tan, Gazeteci-Yazar Hüsnü Mahalli’yi 'Sen katilin itisin' sözleriyle hedef almıştı.

Hüsnü Mahalli, Twitter’da “Beş Körfez ülkesi 20 aydır Yemen'e saldırıyor ama medyada bir tek haber yok. Suriye ordusu Halep'i teröristlerden temizliyor medyada kıyamet! Libya'da 4 yıldır herkes herkesi boğazlıyor boğazlattırılıyor medyada haber yok. Suriye ordusu Halep'i katillerden temizliyor medyada kıyamet!” diye yazmıştı.

Bu mesajları televizyonda yayımlayan Erkan Tan, Hüsnü Mahalli’ye “Sen katilin itisin” dedi. Tan, Mahalli'ye "Bu alçak, bu hain" ithamlarında bulunmuştu.

 

Hüsnü Mahalli Kimdir?

 
 

23 Mayıs 1949 tarihinde Suriye’nin Halep kentinde doğdu.  İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Okulu'nu bitirdi. Aynı üniversite de mastırını, Uluslararası İlişkiler'de de doktorasını tamamladı.

BBC, NBC gibi uluslararası televizyon kuruluşlarının yanı sıra pek çok Arap ülkesinde radyo, dergi, gazete, ajans gibi basın yayın organlarında görev aldı. Halen Akşam gazetesi köşe yazarı. 2011 yılında Türk vatandaşı oldu.

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