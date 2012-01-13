-Gazeteci hayat kurtardı OSMANİYE (A.A) - 13.01.2012 - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir muhabir, ters dönerek sulama kanalına düşen otomobildeki anne ve 5 aylık bebeğini kurtararak, hastaneye yetiştirdi. Kadirli-Osmaniye karayolunda Sevim Gürlek yönetimindeki 80 KF 532 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek sulama kanalına düştü. Bu sırada 80 KG 933 plakalı aracıyla olay yerinden geçen Cihan Haber Ajansı Kadirli muhabiri Burhan Demircioğlu (36), olayı görerek araçtaki anne ve bebeğini kurtarmak için kanala girdi. Demircioğlu, derinliği 1-1,5 metre olduğu belirtilen sulama kanalına ters düşen otomobil içindeki sürücü Sevim Gürlek ve 5 aylık bebeği Behice Gürlek'i sudan çıkardı. Demircioğlu, anne ve kızını otomobiliyle Kadirli Devlet Hastanesine götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan anne ve çocuğun tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Demircioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracın kanala düştüğünü görünce hemen aracını durdurup suya girdiğini belirterek, şöyle devam etti: ''Suyun içinde batan aracın sürücü koltuğuna doğru yöneldim. İçeride bir kadın ağlayarak 'bebeğim araçta onu kurtarın' dedi. Suyun içinde yaklaşık 30 saniye aradıktan sonra elime bir kıyafet takıldı. Hemen çektim ama ilk başta başarılı olamadım sonra tekrar denedim ve çıkardım. Suya gömülen otomobilin kapısı açılmıyordu. Anneyi kurtarmak için aracın kapı camlarını kırdım. Biraz yardımla sürücü sudan çıkmayı başardı. Bebeği sudan çıkardığımda nefes almıyordu ve morarmaya başlamıştı. Bebeği kıyafetimin üzerine yatırdım ve suni teneffüs ile kalp masajı yaptım. 30-40 saniye bu uygulamayı yapınca minik bebek ağlamaya başladı. Her ikisini hemen kendi aracımla Kadirli Devlet Hastanesine götürdüm. Onları kurtardığım için çok mutluyum.'' Sevim Gürlek ise bir anlık dikkatsizliği sonucu otomobilin sulama kanalına düştüğünü ifade ederek, bebeği ve kendisini kurtaran Demircioğlu'na teşekkür etti. Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Atıl Kalecik, bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Kalecik, bebeğin yeni doğan yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü ve gözetim altında tutulduğunu anımsatarak, ''Behice bebek hastanemize geldiğinde morarmıştı. Ancak yapılan müdahaleler sayesinde şu an durumu iyi. Basın mensubu arkadaşımız bilinçli bir şekilde ilk müdahaleyi yaparak onu ölümden kurtarmış. Kendisine bu örnek davranışından dolayı teşekkür ederiz'' dedi.