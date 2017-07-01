Gazeteci Hakan Gülseven: Devletin koskoca kurumları meczup insanlar yüzünden insanları mağdur ediyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gözaltına alınan Haziran Yürütme Kurulu üyesi ve Redaktif Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Hakan Gülseven serbest bırakıldı. Hakkında üç dosyanın bulunduğunu ve bunlardan birinin bir vatandaşın ihbarı üzerine olduğunu belirten Gülseven "Devletin koskoca kurumları, meczup insanların hazırladıkları dosyalarla yakalama kararı çıkarıp insanları mağdur ediyor" dedi.

T24'e konuşan Hakan Gülseven şunları söyledi:

“3 ayrı yakalama kararım vardı. Bir tanesi Melih Gökçek ve Osman Gökçek'lerin şikayeti ile ilgili, bir tanesi başka bir bürokratik mesele, bir tanesi de yeni. Bir muhbir vatandaş, hakkımda ihbar dosyası hazırlamış. Muhbir vatandaşlar ihbar dosyası hazırlıyorlar, meczup mudur belli değil, seni itham ediyorlar. İşte, 'devletimize küfretmiştir, Cumhurbaşkanımıza bilmem ne yapmıştır, terörizmi övmüştür, anarşi çıkartmak istemektedir, halkı isyana teşvik ediyorlar' falan… Sonra, bakmadan senin hakkında yakalama kararı çıkartıyor.

Devletin koskoca kurumları, meczup insanların hazırladıkları dosyalarla yakalama kararı çıkarıp insanları mağdur ediyor. Şimdi muhbir vatandaşlar dönemi başladı. Savcı da tutuklama talep ediyor. Netice itibariyle şimdi yurt dışı yasağı konmuş olacaktı, zaten denetimli serbestlikteyim. Böyle tuhaf işlerle muhatap oluyoruz. Allah’tan burası ufak yer. İstanbul'da yakalansam bir hafta içerdeyim. Yolarda sürünecektim.”

“Beni sürekli ihbar ediyorlar”

Nisan ayında da gözaltına alındığını hatırlatan Gülseven, “Beni sürekli ihbar ediyorlar. Geçen sefer de ihbar dosyası gelmişti. Bir takım vatandaşlar ihbar dosyası hazırlıyorlar. Haftaya İstanbul'a geleceğim. Dava açılacak mı açılmayacak mı bilmiyorum. Soruşturma tamamlanacak dava açılması gerekiyorsa açacaklar” diye konuştu. Hakkında tutukluluk istenmesi ile ilgili de değerlendirmede bulunan Gülseven “Savcı tutuklama talep etti, hakim tutuklama vermedi” dedi.

“Gereksiz yere bir hafta gözaltı süresi verilmesi fiilen işkence manasına geliyor”

Haziran Hareketi MYK üyesi Onur Kılıç'ın gözaltına alınması ile ilgili de konuşan Gülseven “Onur Kılıç'ın şuanda içerde olması ve dosyasının avukatlarına verilmiyor olması başlı başına hukukun ihlali. Gereksiz yere bir hafta gözaltı süresi verilmesi fiilen işkence manasına geliyor. O adama eziyet çektirme manasına geliyor. Esas olarak bu bir eziyettir, işkencedir ve derhal savcılığa çıkartılıp serbest bırakılmalıdır” dedi. Gülseven “Gereksiz yere eziyet ediyorlar. Savcının işi ne geçsin görevinin başına ne gerekiyorsa yapsın, infaz etsiz alsın. Ne gereği var bir hafta tutmalarının?” ifadelerini kullandı.