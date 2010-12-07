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GAZETECİ GÜNEŞ'İN OĞLUNDAN KAN ÖRNEĞİ ALINDI SİVAS (A.A)

07 Aralık 2010 22:42

-GAZETECİ GÜNEŞ'İN OĞLUNDAN KAN ÖRNEĞİ ALINDI SİVAS (A.A) - 08.12.2010 - Kahramanmaraş'taki helikopter kazasında yaşamını yitiren İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri İsmail Güneş'in 7 yaşındaki oğlu Tuluğhan Güneş'ten, kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kan örneği alındı. Merhum İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş, olayla ilgili soruşturmayı yürüten savcılığın, oğlunun kan örneğinin alınmasını talep ettiğini söyledi. Bunun üzerine 7 yaşındaki oğlu Tuluğhan'ı alarak avukatıyla birlikte Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine gittiklerini kaydeden Güneş, buradaki adli tıp bölümünde oğlunun kan örneğinin alındığını anlattı. Avukatının da savcılıkta görüşme yaptığını ifade eden Güneş, Tuluğhan'dan alınan numunenin polis tarafından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüleceğini belirtti. Kan numunesinin, İsmail Güneş'in kan değerlerindeki düşüklüğün, zehirlenme şüphesini gündeme getirmesi üzerine Kahramanmaraş'taki soruşturmayı yürüten savcılık kararıyla alındığı öğrenildi.

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