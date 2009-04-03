Gazeteci Güneş'in ailesine yardım kampanyası

Kahramanmaraş’ta düşen BBP helikopterinde ölen İHA Muhabiri Güneş'in ailesine katkı amacı ile yardım kampanyası başlatıldı.



Kahramanmaraş’ta 25 Mart günü düşen BBP helikopterinde Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu ve diğerleri ile birlikte yaşamını yitiren İHA Sivas Muhabiri İsmail Güneş'in ailesine katkı amacı ile valilik tarafından yardım kampanyası başlatıldı.



Sivas Valiliği'nde konuyla ilgili düzenlenen toplantıda konuşan Vali Veysel Dalmaz, çok üzücü bir olay yaşadıklarını ve bu olayın hafızalarda iz bırakacağını belirterek, ``İsmail Güneş'in kaza sonrası 112 ile yaptığı görüşme, bizi çok derinden etkileyen, hüzne sevkeden ve suçluluk psikolojisinde bırakan nidaydı. Maalesef İsmail'i kurtaramadık. Bunun üzüntüsü içindeyiz'' dedi.



Toplum olarak kederli aileye sahip çıkmak gerektiğini belirten Vali Dalmaz, ``İsmail Güneş, basın şehitlerimizden biri oldu. Yasemin hanım değerli eşini kaybetti. Tuluğhan ve Çağan küçük yaşta babalarını kaybetti. Bize düşen, yiğit Sivaslılara düşen, bu çocuklara ve ailemize yardımcı olmaktır. Valiliğimiz, Sivas Gazeteciler Cemiyeti, Dernekler Müdürlüğü bir yardım komitesi oluşturdu. Bizzat ben bu kampanyanın en önde gelen yürütücülerinden birisiyim. Başarıya ulaşması konusunda kendimi görevli addediyorum. Vali Yardımcımız bu komitenin içinde olacak. Bu kampanya ile ilgili bir çok insanımızın dilek ve temennileri var. Çocuklarımıza eğitim imkanı sağlamak, değerli eşine kiradan kurtulması için bir ev alınması konusunda bir kampanya yürüteceğiz. Sivasımızdan, esnafımızdan, kamu görevlilerinden, birim amirlerinden, bütün kuruluşlarımızdan kampanyamıza gönülden destek vermelerini istiyoruz'' dedi.



Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fikret Ünsal ise, bir kaç gündür, kampanya yapılması yönünde çok sayıda talep geldiğini, valilik ile görüşerek bu kampanyayı başlatmayı kararlaştırdıklarını söyledi. Ünsal, İsmail Güneş'in geride kalan eşi ve çocuklarının geleceğinin garanti altına alınması açısından bu kampanyanın önem taşıdığını vurguladı.



İsmail Güneş'in ailesine yardım için açılan hesaplar ise şöyle: Ziraat Bankası Sivas Şubesi 422 89888-5004, Vakıfbank Sivas Şubesi 00158007294471363

