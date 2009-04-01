Gazeteci Güneş toprağa verildi

Kahramanmaraş'ta düşen BBP helikopterinden yaralı halde çıktıktan sonra, "donarak" ölen gazeteci İsmail Güneş için bugün Sivas'ta cenaze töreni düzenlendi.



34 yaşındaki İHA muhabiri için ilk tören, Sivas Gazeteciler Cemiyeti'nin önüne yapıldı. İsmail Güneş'in cenazesi daha sonra, Sivas Ulu Camii'ne götürüldü. Cenaze buradaki törenin ardından aynı kazada ölen BBP'lilerin defnedildiği Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Sivas'taki Gazeteciler Cemiyeti'nin bulunduğu siteye Güneş'in adı verilecek. Evli ve 2 çocuk babası muhabir Güneş, kazayı ilk haber veren kişi oldu. Yardım çağrısına cevap alamayınca kendi başına kurtulmaya çalıştı. Fakat kazadan 5 gün sonra cesedi bulundu.



Kahramanmaraş’ta BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun da bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri ve Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı İsmail Güneş için, Sivas Gazeteciler Cemiyeti önünde tören düzenlendi. Yakınları ve meslektaşları tarafından ambulansla Sivas Numune Hastanesi morgundan alınan Güneş’in cenazesi, kazanın ardından adı Şehit Gazeteci İsmail Güneş Basın Sitesi olarak değiştirilen basın sitesindeki Sivas Gazeteciler Cemiyeti binasının önüne getirildi. Güneş’in Türk bayrağına sarılı cenazesi, meslektaşları tarafından omuzlarda taşınarak, buradaki bir masanın üzerine konuldu. Meslektaşları, fotoğraf makinelerini Güneş’in tabutunun üzerine bıraktı. Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törende, Hakikat Gazetesi Sahibi Aydın Deliktaş, İsmail Güneş’in öz geçmişini okudu. Deliktaş, Güneş’in 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Kıbrıs’ta gazetecilik yaparken şehit olan Adem Yavuz’dan sonra Sivas’ın ikinci basın şehidi olduğunu ifade etti.



Vali Veysel Dalmaz da İHA muhabiri Güneş’in vakitsiz gidişinden dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, son bir haftadır sıkıntılı, üzüntülü günler geçirildiğini, Sivas’tan yayılan bu üzüntü ve kederin tüm Türkiye’yi ve dünayı sardığını söyledi.



Güneş’in geride bıraktığı ailesine sahip çıkılacağını bildiren Vali Dalmaz, "Rahmetlinin çalıştığı gerek İHA, gerekse diğer basın kuruluşları ve



Sivas halkı, düzenleyecekleri kampanyalarla ailemizin yanında olacaklar" dedi. BBP’den belediye başkanlığına seçilen Doğan Ürgüp ise yakınlarına ve meslektaşlarına baş sağlığı diledi.









